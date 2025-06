Jucătorul Rapidului, ajutat de un mental-coach să treacă peste momentele dificile din carieră. „Cele mai grele 6 luni din cariera mea!”

Cătălin Vulturar a fost invitatul lui Robert Niță în cadrul emisiunii „Suflet de Rapidist”. Mijlocașul central a abordat mai multe subiecte interesante, printre care și colaborarea sa cu un mental coach.

Cătălin Vulturar, ajutat de un mental-coach să treacă peste momentele dificile din carieră

În cadrul , Cătălin Vulturar a dezvăluit că este ajutat de un mental-coach de la vârsta de 12-13 ani. Cel mai greu moment din cariera sa a avut loc în ultimele .

„Lucrez cu mental-coach de la vârsta de 12-13 ani! Nu au decis părinții pentru mine. Era un concept nou, de care auzisem de la niște colegi, eram încă la UTA. Mă apucasem cu niște colegi de sală și făceam antrenamente personalizate. Era un concept nou cu TRX, greutatea corpului, exerciții funcționale și am început treaba asta cu acei colegi. Mai apoi, la câteva luni după, venise acest băiat cu care lucrez de la acea vârstă și au început câțiva colegi, eu am început puțin mai târziu.

Mă bucur că am făcut acest pas, pentru că m-a ajutat foarte mult să trec peste perioade mai dificile din carieră și nu numai. Mi-a deschis cumva ochii. E important să muncești cu un specialist! De multe ori sunt momente de care nu poți trece singur ca fotbalist sau chiar și viața personală și ajută foarte mult ca cineva să te sprijine în acele momente sau să-ți dea un sfat. Sunt oamenii cu care am crescut, care m-au ajutat, care mi-au fost alături încă de la început.

Cel mai dificil moment din cariera mea a fost în ultima perioadă din Italia, ultimele 6 luni de zile. A fost greu, pentru că avusesem niște bariere mentale peste care nu puteam să trec. Îmi doream să joc la seniori undeva și nu venea oferta… Nu a fost să fie, dacă aveam mai multă răbdare… Nu aveam mai multă răbdare cu mine, nu eram liniștit din cauza asta.

„Eram nerăbdător să ajung sus! Nivelul din SuperLiga este mai bun decât la juniorii din Italia”

Nu m-am gândit să renunț, ci eram nerăbdător să ajung mai sus. Nu aș fi renunțat niciodată la fotbal. A fost greu în Italia la început, aveam 16 ani. Am plecat singur, dar în total eram 4 băieți români și adaptarea a fost cumva mai ușoară. Eram la un cămin și oarecum mâncarea și curățenia erau asigurate. Nu am stat toți 4 într-o cameră, la început stăteam 2 cu 2 și după ne-am tot schimbat, am stat 3 și 1, după singuri în camere și ușor-ușor ne-am mutat singuri.

Cel mai mult m-a afectat la acel moment singurătatea și despărțirea de părinți și de apropiați. Acolo nu mergeam la școală, eram deja la liceu și am prins perioada cu carantina și am avut un noroc foarte mare, pentru că cursurile s-au făcut online și am reușit să continui și cu școala.

Consider că am fost tratați foarte bine și mereu s-a pus atenția asupra noastră. Nu am fost dați deoparte niciodată. Ne-au integrat, ne-au perceput ca pe niște colegi de acolo, de la ei. Nu cred că e o nereușită când ajungi să mergi împrumut sau când te întorci la alt club din țară. Din punctul meu de vedere, acesta e parcursul fiecăruia.

E minunat când joci acolo, în străinătate, pentru că joci împotriva unor echipe cu tradiție, iar aici mă refer la Inter, Milan, Juventus. Legat de nivel, categoric e mult mai mare în România, la seniori, față de juniorii din altă țară. Este un nivel foarte bun acolo, unul dintre cele mai bune campionate de juniori ale Europei, poate chiar ale lumii, dar consider că SuperLiga României, cel puțin nivelul Rapidului, este incomparabil mai bun”, a declarat Cătălin Vulturar.