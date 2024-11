Jucătorul Rapidului care a dat kilometrajul peste cap în meciul cu UTA. Are nivelul din Champions League

a fost decisă de golurile lui Pașcanu (48) și Boupendza (72 – penalty), dar Marius Șumudică și staff-ul au remarcat și un alt jucător după ce au analizat raportul fitness după meci, rezultatul monitorizării din timpul partidei.

Jucătorul Rapidului care a dat kilometrajul peste cap în meciul cu UTA. Hromada a alergat 12,4 kilometri

Ei au sesizat că Jakub Hromada (28 de ani) a alergat 12,4 kilometri în jocul de sâmbătă seară, 9 noiembrie, cea mai mare distanță pe care a parcurs-o vreun fotbalist în acel meci. Mijlocașul slovac a fost integralist.

ADVERTISEMENT

Randamentul e unul foarte bun chiar și pentru un mijlocaș central, adică pe o poziție care impune de obicei “înghițirea” unui număr mare de kilometri. Prestația lui Hromada, ca distanță parcursă, este de nivelul din Champions League și din cele mai bune campionate europene.

Șumudică a fost impresionat încă de la începutul mandatului de calitățile închizătorului slovac, numai că până acum nu l-a avut la dispoziție în mod constant. Hromada ba a avut probleme medicale, ba a fost suspendat.

ADVERTISEMENT

Hromada a revenit după o operație la umăr

Rapid l-a avut în sezonul trecut împrumutat de la Slavia Praga și a ales să-l păstreze astă-vară deși Fotbalistul s-a accidentat în timpul meciului cu FCSB (2-2), disputat pe 20 aprilie 2024, și a fost operat.

Șumudică nu l-a folosit din start când a preluat echipa fiindcă slovacul mai simțea dureri la umărul accidentat, pe care căuta să și-l protejeze inclusiv în duelurile din antrenamente. Hromada a revenit în echipa Rapidului pe 16 septembrie 2024, la meciul cu U Cluj (0-2), disputat în etapa a 9-a din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Hromada e cel mai bun număr 6 pe care l-am antrenat. Foarte bun, să joci atât la Slavia Praga, să fii căpitan la Slavia Praga și să ai atâtea meciuri în naționala Slovaciei. Este un jucător extraordinar, care se simte bine aici. A avut ghinion, dar de când am venit se antrenează 100%.

Jakub Hromada: ”Simt o conexiune puternică aici”

. ”Nu știu de ce, simt o conexiune puternică aici. Am stat șapte ani la Slavia Praga și nu am simțit această conexiune la acel club. Am avut șapte ani incredibili acolo, dar la final nu am simțit această conexiune între mine și club.

Nu știu de ce, dar este un sentiment frumos. Vreau să fac tot ce este mai bine pentru acest club, fiindcă am deja opt luni; am avut o perioadă bună, să spunem. Ok, nu am avut rezultate bune, dar m-am simțit bine în București, la acest club, și sper ca în final să avem parte de succes.

ADVERTISEMENT

Campionatul din Cehia, în ultimii ani, a fost un pas înainte, a intrat în primele 10 campionate europene, și acum echipele joacă în Champions League. Sparta și Slavia joacă în Champions League, au jucat în Liga Campionilor sau Europa League în fiecare sezon, dar și alte echipe joacă în competițiile europene.

Nivelul campionatului ceh a crescut, dar, în comparație cu cel al României, cred că aici văd mai multă calitate, mai mulți jucători tehnici.

Noi, la Slavia, eram 25 de animale care fugeam și ne luptam; poate că asta ne lipsește în acest moment la Rapid”, a explicat Jakub Hromada, conform .

6 meciuri în SuperLiga a bifat Jakub Hromada pentru Rapid în acest sezon

în SuperLiga a bifat Jakub Hromada pentru Rapid în acest sezon 1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Hromada, conform Transfermakt.com