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Jucătorul Rapidului care refuză să se mai întoarcă la București: „Mai are un an de contract”. Exclusiv

Benjamin Siegrist (34 de ani) este în continuare fotbalistul Rapidului, dar le face mari probleme giuleștenilor. Portarul elvețian refuză să vină la echipă
Cristian Măciucă
10.08.2026 | 18:04
Jucatorul Rapidului care refuza sa se mai intoarca la Bucuresti Mai are un an de contract Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorul Rapidului care refuză să se mai întoarcă la București: „Mai are un an de contract”. FOTO: Fanatik
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Benjamin Siegrist (34 de ani) este în continuare sub contract cu Rapid. Înțelegerea portarului cu giuleștenii expiră în vara lui 2027, dar clubul patronat de Dan Șucu și Victor Angelescu. Directorul sportiv, Marius Bilașco, a vorbit despre situația goalkeeperului.

Rapid nu mai reușește să scape de Benjamin Siegrist

Rapid nu reușește să scape de Benjamin Siegrist, după ce are deja probleme din cauza lui Dejan Iliev. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că goalkeeperul nord-macedonean a denunțat uniltareal contractul. Sezonul trecut, goalkeeperul elvețian a fost împrumutat la Genoa, iar acum nu vrea să mai vină la antrenamente.

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(n.r. – Îl aveți și pe Siegrist, care e sub contract și stă acasă) Aici e altă situație. Se vor deschide niște proceduri disciplinare. El refuză să se întoarcă la echipă. Am încercat să luăm legătura cu el, am luat legătura cu el, am încercat să clarificăm situația, dar din păcate el refuză. Sunt reguli foarte clare în privința asta.

El mai are un an de contract cu noi. Refuză să se întoarcă la pregătire. Noi i-am comunicat. Există însă măsurile care se pot aplica și în cazul ăsta. Doar că sunt de durată, sunt niște proceduri care trebuie demarate, urmate, după care ajungi la amendă”, a declarat Marius Bilașco, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce a făcut Siegrist în perioada potrivită la Rapid

Benjamin Siegrist a venit la Rapid în anul 2024, liber de contract după despărțirea de Celtic. El a evoluat însă doar 13 meciuri în tricoul alb-vișiniu, după care a fost cedat la Genoa sub formă de împrumut, în mandatul lui Marius Șumudică.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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