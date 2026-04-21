Jucătorul Rapidului, dat pe spate de stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova: “Uluitor, ce atmosferă!”

Lars Kramer este unul dintre jucătorii de bază ai Rapidului. Fundaşul olandez a fost impresionat de atmosfera de pe arena "Ion Oblemenco", spunând că giuleştenii au avut şansa lor la victorie.
Marian Popovici
21.04.2026 | 16:05
Jucatorul Rapidului dat pe spate de stadionul Ion Oblemenco din Craiova Uluitor ce atmosfera
Jucătorul Rapidului, dat pe spate de stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova: “Uluitor, ce atmosferă!”. Sursa: colaj Fanatik
Universitatea Craiova a obţinut o victorie uriaşă pe „Ion Oblemenco”, scor 1-0, în derby-ul cu Rapid. Oltenii au şters acel 0-4 cu U Cluj şi au egalat la puncte „şepcile roşii”, cu cinci etape rămase de disputat în play-off-ul SuperLigii. Assad Al Hamlawi a marcat unicul gol.

Lars Kramer, impresionat de atmosfera de pe „Oblemenco”: „Ce atmosferă!”

Lars Kramer a fost invitatul emisiunii FANATIK RAPID în care a vorbit de meciul pe care giuleştenii l-au pierdut la limită în Bănie, fiind impresionat de atmosfera de pe stadionul „Ion Oblemenco”. În acelaşi timp, fundaşul rapidist regretă şansele ratate de echipa sa:

Nu am dormit prea mult după meciul cu Craiova, suntem într-o situaţie dificilă, chiar dacă nu am făcut un meci rău, am avut momente bune, dar nu am reuşit să marcăm gol sau goluri. Asta e situaţia în care suntem acum. Cei de la Craiova au jucători buni, o calitate foarte bună.

Uluitor! Ce atmosferă! Au un stadion minunat, este foarte frumos să joci acolo. Am avut şi noi şansa noastră. Nu am reuşit să marcăm şi cred că sezonul este ciudat. Am câştigat meciuri la început, oamenii au început să aibă încredere că vom deveni campioni”, a povestit fundaşul olandez.

Kramer vede echilibru total în play-off: „Suntem cinci echipe cu o calitate aproape egală”

Lars Kramer admite că Rapid şi-a dinamitat şansele la titlu odată cu înfrângerea de la Craiova şi spune că sezonul giuleştenilor a fost unul ciudat, cu un start excelent, dar cu ultimele etape pe pantă descendentă. Kramer vede play-off-ul foarte echilibrat, cu cinci echipe la acelaşi nivel valoric:

„Am avut şi noi încredere în noi că vom termina foarte sus. Dar trebuie să vedem calitatea altor echipe şi a noastră. Este foarte echilibrat. Suntem cinci echipe în top şase cu o calitate aproape egală. Acum, în ultimele trei-patru săptămâni am fost pe o pantă descendentă, aşa cum în start am avut o serie foarte bună”, a spus Lars Kramer la FANATIK RAPID.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
