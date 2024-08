Jucătorul Rapidului, distrus în direct la Fanatik SuperLiga. „Mă uitam la el, săracul!”. De ce au plecat Krasniqi și Funsho din Giulești

Horia Ivanovici i-a avut ca invitați pe Robert Niță și Marius Șumudică la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Cei trei au discutat despre subiectul Rapid, care pare că este un tren în deraiere, după toate rezultatele slabe din debutul sezonului, cum ar fi

Marius Șumudică a distrus un jucător al Rapidului

, a fost luat în colimator de Marius Șumudică. Tehnicianul consideră că slovacul nu este pregătit pentru rigorile pe care le cere Rapidul într-o perioadă de criză.

„(n.r. Jambor) M-am uitat la el, săracul.. Pe cuvântul meu, îl compătimeam, aveam compasiune pentru el. E un tip crud. Este aruncat într-o vâltoare. M-am uitat ieri, a avut o minge în partea stângă, n-are nici viteză, foarte lent.

L-a luat Ninaj, a ajuns în fața lui cu 3-4 metri, în condițiile în care el avea 3-4 metri în față. A avut pe 16 metri să dea la poartă, n-are încredere. E crud, se vede că suferă. Se vede că nu e ușor. Chiar mi-a părut rău.

Ok, că nu sunt eu tipul să spun că are calitatea x, nu le știu nici eu pe toate. Poate o să îl vândă pe 6-7 mai târziu, dar acum e un tip crud, care nu face parte din puzzle-ul Rapidului, la momentul ăsta. Echipa este în degringoladă și are nevoie de cineva care să îi scoată. El nu are unde în momentul ăsta“, a spus Șumudică, în exclusivitate.

Șumudică spune ce s-a greșit la Rapid

Marius Șumudică a spus de ce s-a greșit la Rapid în campania de transferuri, dar și de ce Lennon preferă acest sistem. Tehnicianul consideră că prestațiile din finalul sezonului, unde Rapid a încasat multe goluri, l-au făcut să fie mai defensiv.

„Eu la momentul ăsta, dacă mă întrebi pe mine, nu știu dacă trebuie să schimbe sistemul sau nu. Eu, dacă aș fi antrenor și m-aș duce la o echipă, și aș vedea că se întâmplă lucrurile astea, aș încerca să vin cu ceva nou.

Cine a făcut transferurile? Directorul sportiv? Nu poate să treacă peste antrenor. Dacă ei au făcut amândoi transferurile, ți-ai dat răspunsul, Robert. Ai spus că anul trecut au avut probleme și au luat foarte multe goluri.

El a venit preconceput pe această idee, să joace cu trei fundași centrali. Dacă ai făcut transferurile respective, e mai grav. Ai făcut transferurile cu sistmeul pe care îl aveai în cap. Tu nu ai nimerit jucătorii.

Asta e problema. Eu, în momentul în care mă duc în pregătire, stau o lună-două, îmi pun două sisteme la punct. Încerc să văd unde sunt ok, ce calități are, dacă am jucători de bandă, dacă nu am.

De ce a plecat Funsho în Turcia? Asta vreau să spun. Funsho ce putea să joace? Bandă dreapta. Nu putea în sistemul ăsta. Krasniqi nu putea“, a mai spus tehnicianul, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Rrahmani, pe banca accidentat?

„Ieri Rrahmani era pe banca de rezerve, e 2-2, de ce nu îl arunci în luptă? De ce mai sunt pe bancă dacă sunt accidentați? (n.r. Săpunaru și Rrahmani) Încercam cu Rrahmani, e 2-2, ‘Băi, băiatule, mai e un sfert de oră, hai ajută-ne, intră, dacă tot ești pe bancă’. L-am văzut la pauză, se mișca, dădea la poartă, intra în contacte, făcea un joc..“, a conchis „Șumi-Gol“.

