Jucătorul Rapidului, “topit” de atmosfera de pe Giuleşti în derby-ul cu Dinamo: “De când am venit n-am mai trăit aşa ceva! Ne luam energia din tribună”

Constantin Grameni a fost impresionat de atmosfera de pe Giulești din derby-ul Rapid - Dinamo. Ce spune mijlocașul despre mobilizarea făcută de suporteri.
Iulian Stoica
16.03.2026 | 11:05
Constantin Grameni, impresionat de atmosfera din Rapid - Dinamo. Foto: sportpictures
Rapid își continuă seria de rezultate foarte bune și s-a impus în fața lui Dinamo, scor 3-2, în prima etapă din play-off-ul SuperLigii. Atmosfera de pe Giulești a fost una aparte, suporterii cântând pentru gazde pe tot parcursul jocului. Cum a simțit Constantin Grameni din teren suportul fanilor.

Constantin Grameni a fost invitatul lui Robert Niță în emisiunea „FANATIK Rapid”. Mijlocașul giuleștenilor a venit după victoria din derby, scor 3-2 în fața lui Dinamo, și a mărturisit că atmosfera creată de suporteri a fost cea mai frumoasă de la momentul venirii sale la echipa de sub Podul Grant.

„Atmosfera a fost senzațională! Cred că a fost cea mai frumoasă atmosferă de când sunt eu la Rapid. Așa am simțit! E de apreciat acest lucru. Eu nu sunt genul de persoană care să laude foarte mult suporterii, însă e clar că sunt cei mai fanatici din România și cei mai pătimași.

Ieri a fost altceva din toate punctele de vedere. Ne-au împins de la spate în momentele în care poate nu mai puteam. Efectiv auzeam tot stadionul cum cântă și ne luam energia din tribună. Nu doar eu am simțit asta, ci și colegii mei, am vorbit despre asta și am fost toți de acord. Chiar a fost a seară perfectă din toate punctele de vedere”, a declarat Constantin Grameni.

Suporterii, alături în permanență de Rapid

În urma victoriei din derby, Rapid a urcat pe primul loc în ierarhie, cu 31 de puncte, unul peste Universitatea Craiova. „Dina” a amintit de momentul în care suporterii au venit la antrenament înainte de meciul cu oltenii, aceștia solicitând o schimbare de atitudine, iar lucrurile au luat o turnură frumoasă de la acel episod.

„Nu cred că e o presiune în plus faptul că avem suporterii lângă noi, ci o obligație, trebuie să le livrăm. Faptul că vin cu noi peste tot în țară ne obligă să dăm și mai mult pe teren. Văzând atâția oameni care își plătesc deplasările din banii lor, își rup din timpul petrecut cu familia doar din pură pasiune… Cred că sunt sute de mii de oameni în această țară care și-ar dori să fie în locul nostru, al jucătorilor.

Fanii ne-au demonstrat încă o dată că suntem toți împreună, noi alături de ei și de lumea din club. Am avut o discuție cu suporterii înainte de meciul cu Craiova, ne-au spus ce își doresc de la noi și cred că sunt mulțumiți după ultimele două meciuri, am arătat ce ne-au cerut.

Echipa are un bilanț foarte bun în ultimele etape, ținând cont că în ultimele două meciuri am jucat cu Craiova și Dinamo, două echipe care au stat constant în top 3 în acest sezon. Au fost partide grele, iar noi am intrat în seria aceasta după eliminarea din Cupă, care a apăsat”, a conchis Constantin Grameni la „FANATIK Rapid”.

  • 1 milion de euro este cota lui Grameni
  • 44 de meciuri, 5 goluri și 5 pase decisive a adunat mijlocașul la Rapid
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
