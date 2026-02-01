Jucătorul readus de Mihai Rotaru în Bănie speră ca Universitatea Craiova să dea dublă lovitură în acest sezon: „Să facem o petrecere la comun!“

ADVERTISEMENT

După una dintre cele mai complicate perioade din cariera sa, tânărul Marian Danciu a ales să revină acolo unde spune că s-a simțit mereu „acasă”. Readus în Bănie de Mihai Rotaru, mijlocașul a vorbit deschis despre lunile dificile trăite la UTA Arad, despre problemele medicale care l-au ținut departe de teren și despre speranța unui sezon special la Universitatea Craiova.

Marian Danciu, încredere totală în proiectul de la Universitatea Craiova

Revenirea lui Marian Danciu la Craiova nu este doar un nou capitol din cariera sa, ci și o încercare de a lăsa definitiv în urmă una dintre cele mai dificile perioade trăite ca fotbalist. După luni complicate, marcate de accidentări și lipsa continuității, mijlocașul speră să-și regăsească forma și plăcerea de a juca fotbal în Bănie.

ADVERTISEMENT

Tânărul jucător readus în Bănie de Mihai Rotaru crede că , atât la nivelul primei echipe, cât și prin promovarea în Liga 2 cu formația secundă, unde va încerca să contrinuie din plin.

„Am revenit cu drag la Craiova, pentru că m-am simţit tot timpul bine aici. În primul rând a contat grupul. Vin de plăcere la antrenamente, de abia le aştept. Cu mulţi băieţi mă cunoşteam deja, cum ar fi Sala sau Vali Constantin. Avem o relaţie bună şi în teren, dar şi în afara lui. Dacă priveşti lucrurile din exterior, pare că am făcut un pas înapoi. Eu spun însă că e un pas bun pentru mine, pentru a-mi relansa cariera.

ADVERTISEMENT

Nu mai jucasem din aprilie-mai. Am avut o perioadă mai dificilă, cu o accidentare la spate, eram foarte demoralizat. Principalul lucru pe care mi-l doresc acum este să joc, să mă bucur de fotbal. Nu este nicio echipă mai bună decât a noastră! Avem un lot foarte bun şi avem parte şi de o pregătire excelentă. Cred foarte mult în acest grup. Ar fi un pas foarte bun pentru noi să promovăm, mai ales că sunt mulţi jucători tineri care pot progresa şi pot fi văzuţi mai uşor”, a declarat Marian Danciu, pentru Academia Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Danciu, nemulțumit de ceea ce a trăit în Arad, la UTA

Perioada petrecută la UTA Arad a fost una dificilă pentru mijlocaș, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Lipsa meciurilor și problemele medicale l-au afectat serios, iar revenirea aproape de familie a cântărit enorm în decizia sa.

„Vreau să fiu sănătos, pentru că ştiu cât am suferit şi nimeni nu mă înţelegea. Aici sunt aproape de casă, lângă familie, mă simt bine. Este un pas benefic pentru mine, să prind meciuri şi să mă pun pe picioare”, a mărturisit jucătorul.

ADVERTISEMENT

Marian Danciu, cu gândul la titlu și promovare cu Universitatea Craiova: „Ar fi ceva fantastic!“

Finalul sezonului ar putea aduce o sărbătoare dublă în Bănie, un scenariu pe care Danciu îl visează cu ochii deschiși. „Şi Baiaram, şi Screciu mi-au spus că nu am avut o echipă mai bună ca acum. Jocul este la cel mai înalt nivel şi le ţinem pumnii. Ar fi ceva fantastic să câştige titlul şi să promovăm şi noi în Liga 2, să facem o petrecere la comun”.

În ceea ce privește o eventuală revenire la prima echipă a Universității Craiova, fotbalistul rămâne prudent.

„Sincer, nu mă gândesc la asta acum. Las să vină totul de la sine, nu vreau să-mi pun obiective. Dacă va fi să ajung înapoi la prima echipă, e un bonus. Este clubul cu care ţin de mic, la care m-am lansat şi ar fi un vis să joc din nou pe Ion Oblemenco”, a concluzionat Marian Danciu.

Cine este Marian Danciu, „călăul“ lui Dinamo

Mijlocașul în vârstă de 23 de ani, , s-a alăturat proiectului coordonat de Ștefan Florescu la echipa secundă a oltenilor din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de UTA.

Originar din Târgu Cărbunești, Danciu nu este un nume nou pentru suflarea alb-albastră. Acesta a fost legitimat la Universitatea Craiova în perioada 2017–2025, parcurgând toate etapele de formare în cadrul clubului. A evoluat atât la nivel de juniori U19, cât și pentru echipa secundă, înainte de a face pasul la prima echipă.

Debutul în Superligă a venit în 2022, într-un meci contra Farului, câștigat clar de Știința cu scorul de 4-1. În tricoul Universității Craiova, Marian Danciu a adunat 41 de apariții în campionat, 3 meciuri în Cupa României și a reușit să marcheze două goluri.