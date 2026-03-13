Jucătorul refuzat de Rapid, cu peste 300 de meciuri în Premier League, a răbufnit: „Trișează! Stilul lor trebuie să fie ilegal”

John Obi Mikel a vorbit despre situația , acolo unde Arsenal este pe primul loc, însă nu reușește să impresioneze prin jocul etalat, care de multe ori este unul economicos și se bazează foarte mult pe faze fixe. De aici vine și nemulțumirea fostului jucător de la Chelsea, care nu s-a ferit de cuvinte.

Ce spune fostul jucător de la Chelsea despre jocul lui Arsenal. Critici dure pentru „Tunari”

Jucătorul nigerian nu este încântat de modul în care cei de la Arsenal profită de fazele fixe și au făcut din asta un element esențial în jocul lor. Mikel spune că tactica de a bloca portarul nu este una corectă și arbitrii îi lasă pe jucătorii conduși de Mikel Arteta să trișeze prin faptul că nu penalizează stilul de a ataca la fazele fixe.

„Arsenal încearcă să trișeze în drumul lor către câștigarea titlului în Premier League. Fac asta în fiecare meci! Stilul lor de fotbal trebuie să fie ilegal. Ce fac la fazele fixe, la cornere, nu e corect. Pur și simplu îl împiedică pe portar să se miște, își țin adversarii și nu-i lasă să sară. Au un stil de fotbal urât”, a spus John Obi Mikel pentru .

John Obi Mikel a fost aproape să semneze cu Rapid

Pe când avea doar 17 ani și era un tânăr la început de carieră, John Obi Mikel își căuta echipă și spera să-și facă un drum în fotbalul european. Acesta a ajuns în România, unde a fost în probe la Rapid, dar nu a reușit să-i impresioneze pe giuleșteni la vremea respectivă și nu a fost păstrat în lot.

El a ajuns în cele din urmă în Norvegia, la Lyn, formație care l-a ținut doi ani și după l-a vândut , în 2006, pentru 20 de milioane de euro. A stat în curtea grupării londoneze 11 ani și a strâns în tot acest timp nu mai puțin de 372 de meciuri în tricoul echipei, câștigând toate trofeele posibile. În 2021, după o aventură în țările arabe, a decis să agațe ghetele-n cui și să-și încheie activitatea de fotbalist.

Cum arată clasamentul din Premier League. Arsenal poate câștiga primul titlu după mai bine de 20 de ani de așteptare

După 30 de etape scurse din Premier League, Arsenal are 67 de puncte și un avans de 7 puncte față de Manchester City, ocupanta locului 2. Totuși, echipa condusă de Pep Guardiola are un meci mai puțin jucat și ar putea să se apropie de „Tunari”, cu care urmează să se înfrunte în meci direct pe terenul londonezilor.

Arsenal a câștigat ultima dată titlul în sezonul 2003-2004, când Arsene Wenger conducea celebra echipă „Invincibles” către trofeu. De atunci și până în prezent, londonezii au terminat de mai multe ori pe locul 2, iar frustrarea suporterilor a crescut cu atât mai mult.