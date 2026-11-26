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Raul Vancea, internaționalul român al lui Watford, a vorbit pentru FANATIK după ce Edi Iordănescu a fost Puștiul ce a prins o selecție pentru naționala U18 a explicat că ar fi o onoare să fie antrenat în viitor la echipa mare a lui Watford de fostul selecționer al României.

Raul Vancea speră să aibă șansa să lucreze cu Edi Iordănescu la Watford

Raul Vancea are un meci pentru naționala U18 a României, este născut la Watford, iar la 15 ani a jucat pentru naționala Angliei U16. Puștiul și a oferit detalii extrem de interesante.

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Raul, te bucuri că a venit un antrenor român la Watford?

– Da, e un lucru bun și mă poate ajuta și pe mine. Scuze, dar româna mea nu este foarte bună. Nu știu cât de mult pune accent pe jucătorii tineri. Dacă o să mi se ofere o șansă, o să dau tot ce pot.

A fost o surpriză pentru tine alegerea lui Edi Iordănescu?

– E un lucru rar, chiar nu am auzit de niciun antrenor român în Championship și, clar, e o chestie foarte tare. Sper că va deschide drumul și altor antrenori români.

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Mesaj emoționant al lui Raul Vancea pentru Edi Iordănescu

Ești nerăbdător să îl cunoști pe Edi Iordănescu? Ce mesaj ai pentru el?

– Da, cu siguranță. E normal să fiu așa. Când voi fi pe teren, vreau să dau tot ce am mai bun și, dacă va veni să mă vadă, o să am emoții. Sper să fac o impresie bună. Sunt onorat să fiu antrenat de el, după ce a reușit la echipa națională a României. Îi doresc mult succes! Îmi doresc să facă treabă bună aici.

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O să exersezi cu el limba română?

– Româna mea cred că are puțin nevoie să fie îmbunătățită, deci da (n.r. – râde). Mi-ar face mare plăcere să fac asta. Părinții mei sunt aici, iar în România am mers doar în vacanță, să cunosc cât mai multe. Mai am în România pe bunica mea și câțiva veri.

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Raul Vancea trece printr-un moment greu la Watford

Ce îmi poți spune despre Watford?

– Eu sunt la U21 acum și, înainte să înceapă sezonul, ne-au spus că nu va mai fi o echipă de Under-21, pentru că nu sunt meciuri competitive, și e un pic dificil pentru mine. Acum ne antrenăm cu U18 și cu o parte dintre jucătorii de la echipa a doua. E greu, pentru că nu avem meciuri în picioare. Watford e un club important, foarte bine organizat și mă bucur să fiu aici.

Crezi că Watford se poate salva de la retrogradare?

– Suntem într-o poziție rea acum și poate venirea lui Edi Iordănescu va crea un șoc la echipă și își vor reveni. Fanii speră că va îndrepta situația.

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Raul Vancea visează să fie convocat de Edi Iordănescu la prima echipă

Te-ai antrenat până acum cu prima echipă?

– Doar de câteva ori. Mi-ar plăcea să am șansa asta pe viitor și poate Edi Iordănescu va dori să vadă mai mulți jucători tineri la antrenamentele primei echipe. Sper să am această oportunitate, dar nu am idee deocamdată, pentru că nu am apucat să vorbesc încă nimic.

Ai jucat pentru naționala Angliei U16, apoi pentru România. Vrei să o faci în continuare?

– Da, am mers la naționala Angliei pentru că ei au fost primii care m-au chemat, iar eu m-am născut aici. Vreau să joc acolo unde pot și unde sunt dorit. Deci, pe viitor, dacă voi fi în formă bună, voi veni la naționala României U19, U20 sau U21.

Fundașul stânga a jucat la naționala Angliei cu marile talente din Premier League și așteaptă jucători români la Watford

Sunt colegi de-ai tăi care au reușit să ajungă la echipe importante?

– Da, sunt câțiva: Rio Ngumoha, care a ajuns la Liverpool, Max Dowman de la Arsenal, Calvin Diakite, care e la Chelsea, și Shea Lacey, la Manchester United.

Te-ai bucura să fie mai mulți jucători români la Watford?

– Da, ar fi foarte frumos. Știu că au fost câțiva pe la academie și chiar sunt prieten cu Bogdan Marian. La prima echipă știu că au jucat Gabi Tamaș și Costel Pantilimon. Acum sunt singurul român de la Watford.

Ce îmi poți spune despre condițiile de la club?

– Sunt excelente, iar oamenii sunt foarte profesioniști și se poartă foarte frumos. Cu siguranță, Edi Iordănescu va avea parte de toată susținerea. Sunt convins că obiectivul pe termen mediu e să revină în Premier League. Au o echipă destul de bună și eu nu cred că vor retrograda. E un grup unit și muncesc din greu.