Jucătorul României U21 a dat cărțile pe față după EURO 2025: ”După acest turneu final nu mă pot gândi la naționala mare”

România U21 a încheiat EURO 2025 cu o , iar jucătorii au apărut cu capul în pământ la interviuri și nu au putut oferi o explicație pentru acest parcurs slab.

Reacțiile jucătorilor de la naționala României U21 după EURO 2025

Cea mai dură reacție după cele trei meciuri pierdute la Campionatul European a venit de la fundașul Matei Ilie. Aflat în vizorul lui Mircea Lucescu pentru a face pasul la naționale mare, jucătorul de la CFR Cluj a recunoscut cu fair-play că în acest moment nu merită acest lucru.

ADVERTISEMENT

”Nu a mers nimic. Sincer îmi e rușine, pentru că și nu am putut să le oferim nimic. Este foarte greu, sunt foarte trist și mi-e greu să vorbesc. Nu știu ce nu a funcționat, trebuie cu toții să ne analizăm individual și ca grup și să dăm mai mult, pentru că nu ne putem prezenta așa la un turneu final. Nu am nicio explicație.

Știu că am obișnuit lumea cu prestații mult mai solide și cu un fotbal mult mai frumos, dar nu știu ce s-a întâmplat. Eu aveam așteptări foarte mari, nu doar trecerea de grupă, priveam foarte sus. Mă întristează mult că nu am trecut nici de grupe.

ADVERTISEMENT

Selecționerul ne-a spus să ținem capul sus, nu ne poate zice nici dânsul multe pentru că la cald nu prea se vorbește. Eram toți dezamăgiți, cu capul în pământ. În momentul ăsta nu pot să găsesc nimic pozitiv. Nu știu dacă alta ar fi fost soarta dacă îl avea pe selecționer alături în primele două meciuri, dar cu siguranță ne-ar fi ajutat.

Sperăm că Umit Akdag va rămâne să joace pentru României, este un jucător extraordinar, ne poate aduce un plus. Avem nevoie de el. Normal că mă gândesc la naționala de seniori, dar evoluțiile mele vor trebui să vorbească pentru mine. După acest turneu final nu mă pot gândi la naționala mare. Urmează o scurtă vacanță și apoi un nou sezon cu CFR. Nu cred că există adversar ușor în cupele europene, dar sper să mergem cât mai departe”, a declarat Matei Ilie.

ADVERTISEMENT

Unde au făcut adversarii diferența

Atacantul Ianis Stoica a vorbit despre faptul că există o diferență între jucătorii români și cei din vestul Europei, însă, totuși, nu își poate explica rezultatele modeste făcute la acest turneu final.

ADVERTISEMENT

”Ne cerem scuze, trebuia să facem mai mult. E la cald acum, nu am nicio explicație, dar trebuie să analizăm, să o luăm ca pe o experiență și să muncim mai mult pe viitor, deoarece afară este al nivel.

Din păcate ne separăm, a fost o generație bună, am fost o familie, dar de astăzi o luăm fiecare pe drumul lui. Ne înțelegem foarte bine, majoritatea suntem veniți de la U15. Nu pot să explic de ce în preliminarii am fost atât de bine și aici nu am reușit.

Înaintea turneului final ne gândeam să ieșim din grupă, să facem mai multe puncte. Fiecare trebuie să ne analizăm mai dur, probabil suntem mai slabi decât ne credeam. Nu mai slabi că avem și noi calitate, dar trebuie să muncim mai mult pe viitor.

E un pic de diferență față de celelalte echipe, dar nu fizică. Consider că au un ritm mai bun cu care vin din campionatele tari. Acum îmi e greu să vorbesc de transfer, vom vedea”, a spus Ianis Stoica.

Grameni, analiză dură a jocului naționalei

Mijlocașul Dina Grameni a catalogat ca foarte slabă prestația ”tricolorilor” la întâlnirea cu Slovacia, însă nu crede că a fost vorba de relaxare pentru că toate lumea își dorea să nu plece fără punct de la EURO 2025.

”Dezamăgirea e foarte mare pentru că nu a fost Campionatul European pe care ni-l am imaginat că o să-l facem, mai ales după ce am câștigat grupa din preliminarii. Chiar dacă eram eliminați am încercat să câștigăm ultimul meci, dar așa s-a întâmplat și nu mai avem ce face. Trebuie să vedem ce am făcut greșit, să analizăm toată situația de la EURO și să progresăm.

Ne-am propus să trecem de grupe, nu putem să venim la un turneul final doar să facem o victorie. Nu e normal să ne impunem obiective minime. Noi știm că am dat 100%, dar atât s-a putut. Nu s-a legat jocul astăzi, nu știm cum să explicăm această evoluție.

În primele două meciuri am întâlnit adversari valoric mai buni și am jucat mult mai bine decât astăzi. Nu trebuie să ne ferim, a fost o prestație foarte slabă. Nu cred că a fost vorba de relaxare, pentru că din moment ce avea 0 puncte, nu aveam motive să o facem, trebuia să facem ceva să acumulăm puncte.

Nu știu ce o să se întâmple cu domnul Pancu, dar eu m-am simțit foarte bine alături de dânsul, am colaborat foarte bine în toată perioada asta și este un antrenor cu care m-am înțeles bine. O să țin pumnii următoarei generații, vor fi câțiva din acest lot care vor continua la U21. Au toate calitățile necesare să treacă de grupă.

E prea devreme să vorbesc despre un transfer. Urmează să mă întorc la echipa de club, sunt pregătit și nerăbdător să mă revin alături de colegi pentru că începe un nou sezon și știm cu toții că cel precedent nu a fost la nivelul așteptărilor și trebuie să jucăm mult mai bine”, a afirmat Grameni.

Jucătorii naționalei U21, dărâmați după al treilea eșec la EURO 2025