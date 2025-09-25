Jucătorul scos de Gigi Becali de pe lista UEFA trage din greu la București. Ce a făcut chiar înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Foto

Partida Go Ahead Eagles – FCSB este programată joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, dar campioana României nu se va putea baza pe un jucător important. Acesta a fost scos de pe lista de Europa League, dar trage din greu la București.

Antrenament tare înainte de Go Ahead Eagles – FCSB pentru un jucător scos de pe lista de Europa League

În timp ce coechipierii săi se deplasau spre Olanda pentru debutul în grupa din cea de-a doua competiție a Europei, veteranul Vlad Chiricheș a rămas acasă. Doar că nu a stat degeaba, ci a avut un program intens.

Păstrat de patronul Gigi Becali doar în lotul pentru SuperLiga, fotbalistul se antrenează din greu pentru a rămâne în formă. El a postat pe contul de Instagram o fotografie prin care a arătat că a alergat peste 22 de kilometri.

de Europa League, la fel ca și tânărul atacant Alexandru Stoian, pentru a le face loc nou transferatului Mamadou Thiam și fundașului Joyskim Dawa, care ar trebui să revină în noiembrie după accidentarea gravă suferită în urmă cu câteva luni.

Pintilii, salvatorul lui Chiricheș

Într-o primă fază, Gigi Becali a vrut să-l scoată pe Vlad Chiricheș și de pe lista de SuperLiga, însă a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că motivând că Dawa va fi apt de joc abia peste o lună și jumătate.

, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României fiind încântat de faptul că jucătorul în vârstă de 35 de ani va fi prezent în continuare în vestiarul echipei.