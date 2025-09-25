Sport
Jucătorul scos de Gigi Becali de pe lista UEFA trage din greu la București. Ce a făcut chiar înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Foto

FCSB urmează să joace cu Go Ahead Eagles în Europa League, iar un jucător din lotul campioanei rămas la București s-a pregătit intens.
Traian Terzian
25.09.2025 | 12:18
Ce a făcut un jucător de la FCSB scos de pe lista de Europa League înaintea partidei cu Go Ahead Eagles. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Partida Go Ahead Eagles – FCSB este programată joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, dar campioana României nu se va putea baza pe un jucător important. Acesta a fost scos de pe lista de Europa League, dar trage din greu la București.

Antrenament tare înainte de Go Ahead Eagles – FCSB pentru un jucător scos de pe lista de Europa League

În timp ce coechipierii săi se deplasau spre Olanda pentru debutul în grupa din cea de-a doua competiție a Europei, veteranul Vlad Chiricheș a rămas acasă. Doar că nu a stat degeaba, ci a avut un program intens.

Păstrat de patronul Gigi Becali doar în lotul pentru SuperLiga, fotbalistul se antrenează din greu pentru a rămâne în formă. El a postat pe contul de Instagram o fotografie prin care a arătat că a alergat peste 22 de kilometri.

Chiricheș a fost scos de pe lista de Europa League, la fel ca și tânărul atacant Alexandru Stoian, pentru a le face loc nou transferatului Mamadou Thiam și fundașului Joyskim Dawa, care ar trebui să revină în noiembrie după accidentarea gravă suferită în urmă cu câteva luni.

Pintilii, salvatorul lui Chiricheș

Într-o primă fază, Gigi Becali a vrut să-l scoată pe Vlad Chiricheș și de pe lista de SuperLiga, însă a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAMihai Pintilii l-a convins să-l păstreze motivând că Dawa va fi apt de joc abia peste o lună și jumătate.

Decizia patronului a fost salutată de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României fiind încântat de faptul că jucătorul în vârstă de 35 de ani va fi prezent în continuare în vestiarul echipei.

