Sport

Jucătorul străin de la Universitatea Craiova, uimit de atmosfera de pe “Ion Oblemenco”: “Nu mă aşteptam la aşa ceva!”

Pasiunea pe care suporterii Universității Craiova o arată l-a impresionat pe unul dintre străinii care a ajuns în Bănie în vară, iar acesta a ținut să-i laude pe fani.
Marian Popovici
22.12.2025 | 08:00
Romanchuk are cuvinte de laudă pentru fanii Craiovei
Oleksandr Romanchuk a fost luat de Universitatea Craiova în perioada de mercato din vară, iar fotbalistul din Ucraina spune că a fost surprins de modul în care este susținută echipa din Bănie.

Romanchuk, impresionat de fanii Universității Craiova

Fundașul central s-a impus repede în gruparea oltenilor și declară că mentalitatea sa este aceea de a da totul la fiecare meci și la fiecare antrenament. Ucraineanul a ținut să le promită suporterilor că va face asta în continuare, mai ales că a fost impresionat de susținerea de care are echipa parte la fiecare partidă.

„Chiar nu mă așteptam la așa ceva, la asemenea pasiune din partea suporterilor. Caracterul și mentalitatea mea este însă ca la fiecare antrenament, la fiecare meci să dau sută la sută, pentru fani, pentru oamenii care cred în mine, care mă susțin. Nu există altă variantă pentru mine, aceasta e singura, să dau totul pe teren”, a spus Oleksandr Romanchuk într-un interviu EXCLUSIV pentru FANATIK.

Romanchuk, fundașul care se lipește la gol în momentele importante

Romanchuk are, conform fișei postului, în primul rând grija de a ține poarta intactă, iar după trebuie să se gândească la partea ofensivă. Fundașul central a fost însă unul dintre jucătorii care și-au pus amprenta în mod decisiv la rezultatele bune ale echipei, marcând de câteva ori la meciuri care au adus victorii cruciale pentru olteni.

El a punctat de 3 ori în campionat, la meciuri cu Hermannstadt, cât și cu UTA, la tur și la retur, însă reușitele cele mai importante au venit în Conference League. Romanchuk a înscris în partida de la Sarajevo, după care a făcut-o și în faza grupei principale, în deplasare, la Rapid Viena, aducând 3 puncte pentru olteni.

Craiova, eliminată dramatic din Conference League

Universitatea Craiova a avut parte de un coșmar la ultima partidă din Conference League. Echipa condusă de Coelho a avut avantaj pe tabelă, 2-1, însă în prelungiri, în minutele 90+8 și 90+15 a primit două goluri și astfel a pierdut meciul cu AEK Atena, rezultat care a însemnat eliminarea din competiție.

Oltenii au fost ghinioniști pentru că golurile marcate au făcut ca Sigma Olomouc să fie pe locul 24, iar trupa din SuperLiga să cadă pe poziția a 25-a. Cehii au înscris de 7 ori pe durata fazei grupelor, în timp ce Craiova a punctat de doar 6 ori, iar ambele având un golaveraj de -2, acest detaliu a fost decisiv în clasarea finală.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
