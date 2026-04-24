Jucătorul surpriză care l-a uimit pe Mirel Rădoi la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali: „A zis că se apropie de Ronaldo”

După FCSB – Petrolul 3-1, Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că, înainte să plece în Turcia, la Gaziantep FK, Mirel Rădoi (45 de ani), fostul antrenor al echipei roș-albastre, i-a transmis că Alexandru Stoian (18 ani) are potențialul de a deveni un jucător extrem de important pentru campioana en-titre din SuperLiga, și chiar posibil pentru întreg fotbalul românesc, în viitorul apropiat.

Ce i-a spus Mirel Rădoi lui Gigi Becali despre Alexandru Stoian înainte de a pleca de la FCSB

Concret, este vorba despre un parametru fizic la care tânărul atacant ar fi înregistrat cifre excelente în perioada în care Rădoi a fost la echipă, cifre apropiate, conform spuselor lui Becali, chiar de cele ale lui Cristiano Ronaldo. „(n.r. Despre introducerea celor trei tineri jucători, Stoian, Popa și Toma, pe teren în repriza a doua) Nu știți voi a cui este ideea? Cum adică ei? Fac ei? Nu fac ei așa ceva. Ei pot avea idei, dar când le cer eu, de multe ori cer, de mai multe ori, cer sfaturi și idei, dar la 3-0 să ai tu idei, nu mai cer idei, am eu idei. David Miculescu alergase mult.

Și așa Mirel, când a plecat, ultima zi, a venit la mine și mi-a zis să am grijă de Stoian, că va fi fotbalist. Din măsurătorile pe care le aveau ei. Au cumpărat aparatură de vreo 50.000 de euro. De viteză, mi-a zis, dar nu mai țin minte. Se apropie de un parametru care e aproape de al lui Ronaldo. Nu știu, nu mai țin minte, mi-a zis. Eu i-am spus lui MM înainte de meci de ăștia trei. Toma, David Popa, Stoian, ăștia trei, vor face furori în Europa”, după

Gigi Becali forțează pentru revenirea lui Elias Charalambous la FCSB

Cu aceeași ocazie, finanțatorul campioanei României s-a arătat destul de convins de faptul că antrenorului cipriot i-ar fi destul de greu să refuze o propunere venită din partea lui în acest sens: „Vedem dacă Elias Charalambous a refuzat. Vine luni în România la un alt eveniment şi este invitat la Teia (n.r. Teia Sponte) acasă, ei sunt prieteni. O să vorbesc cu Charalambous şi o să vedem. El a vorbit cu Meme, nu cu mine. O să vorbesc cu el şi îl rog să vină să ne ajute.

Până la urmă e vorba să vină să ajute o lună, o lună şi jumătate. El ce a spus de fapt? Nu l-a refuzat pe Meme. I-a spus că i-ar fi un pic ruşine să revină acum. Ce facem? A plecat de o lună şi acum se întoarce? Dar o să vorbesc eu cu el când vine în România şi voi încerca să îl conving. Să vedem dacă mă refuză pe mine. Una e să vorbească Meme cu el, alta e să vorbesc eu. Am români care se roagă de mine și care corespund cerințelor FCSB, adică să aibă calitate de antrenor. Dacă ai rezultate cu Becali patron, înseamnă că ești mare antrenor. Lucrezi în condiții de criză mondială”.