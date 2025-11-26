Sport

Denis Alibec, în afara lotului pentru Steaua Roșie Belgrad – FCSB! Ce s-a întâmplat cu atacantul criticat de Gigi Becali în urmă cu două săptămâni

FCSB a plecat, miercuri dimineață, la Belgrad fără șase fotbaliști, între care și Denis Alibec. Motivul pentru care jucătorul criticat de Gigi Becali a fost lăsat la București.
Răzvan Scarlat
26.11.2025 | 11:40
Denis Alibec nu a fost inclus în lot pentru partida cu Steaua Roșie. Sursa foto: sportpictures.eu
FCSB va înfrunta, joi, de la ora 22:00, în deplasare, pe Steaua Roșie. Partida contează pentru etapa a 5-a din grupa de Europa League. Campionii României au trei puncte în clasament și caută o victorie cu campioana Serbiei, pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în primăvara europeană. Miercuri dimineață, delegația roș-albastră a plecat spre Belgrad, însă fără șase fotbaliști.

De ce nu a făcut Denis Alibec deplasarea la Belgrad

Denis Alibec nu s-a aflat printre jucătorii care au plecat spre Serbia, din cauza umor probleme medicale. Cel mai probabil, atacantul s-a resimțit după partida cu Petrolul, ultimul a roș-albaștrilor din SuperLiga, când a intrat pe final. David Kiki și Vlad Chiricheș sunt alți fotbaliști care nu au făcut deplasarea la Belgrad, dar absența lor nu surprinde, ambii fiind pe lista neagră la FCSB.

Mihai Popescu, accidentat, respectiv Mihai Toma și Alexandru Stoian, rămași pentru partida din Youth League a FCSB-ului U19, sunt ceilalți jucători care nu fac parte din lot.

Care va fi primul “11” al FCSB la meciul cu Steaua Roșie

Pe 24 noiembrie, Gigi Becali anunța, în direct la FANATIK SUPERLIGA, echipa de start a FCSB-ului pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad.

O să jucăm cu Lixandru și cu Șut la mijloc, doi închizători. Joc cu doi închizători ca să văd care din ei e mai bun pentru campionat, fac verificări eu acum. Pe fund se știe, nici nu ai alții. Se știe cine sunt.

În atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și cu Bîrligea. Tănase și cu Cisotti vor fi odihniți. Ei sunt jucători de care am nevoie în campionat. Alibec o să fie titular când o să vină Șumi la noi”, a spus Gigi Becali.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Steaua Roșie: Zima – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.

Ce spunea Gigi Becali despre Alibec, în urmă cu două săptămâni

După ce FCSB a remizat, în deplasare, cu Hermannstadt, scor 2-2, Gigi Becali se declara extrem de dezamăgit de Denis Alibec, în care își pusese mari speranțe în vară, când l-a adus la campioana României.

L-am plătit bine, dar nu am primit ce trebuie înapoi. Bag-o în poartă și vei juca tot meciul, Nu știu ce vom face în iarnă, vom decide atunci. E posibil orice”, spunea, la momentul respectiv, latifundiarul din Pipera.

