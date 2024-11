Jucătorul surpriză cu cel mai mare salariu de la Universitatea Cluj! Câştigă mai bine ca vedetele Nistor şi Chipciu. Exclusiv

U Cluj a făcut o primă parte a sezonului magistrală şi este lider autoritar în SuperLiga, cu şase puncte avans faţă de Dinamo. În turul de campionat echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a pierdut un singur meci, 0-1 cu Poli Iaşi.

Jucătorul surpriză cu cel mai mare salariu de la Universitatea Cluj!

Echipa clujeană face performanţă cu un buget de mijlocul clasamentului. , de două ori mai mic decât al campioanei FCSB, astfel că nici salariile nu pot fi la un nivel foarte mare.

Din informaţiile FANATIK, cel mai mare salariu de la U Cluj îl are armeanul Artur Miranyan. Atacantul a fost adus în luna septembrie de la FC Noah şi are un salariu de 16.000 de euro, peste ceea ce câştigă ceilalţi jucători.

Veteranii Dan Nistor şi Alex Chipciu câştigă mai puţin, aproximativ 11-12.000 de euro, în timp ce Iulian Cristea sau Ovidiu Bic au un salariu cifrat în jurul sumei de 10.000 de euro.

Bani de “seminţe” pe lângă contractul lui Boupendza: “Ajunge la un milion de euro pe an”

Dar, cu un buget de play-out, U Cluj a reuşit să domine SuperLiga în această toamnă. Cel mai mare salariu de la “şepcile roşii” nu se compară cu topul salariilor din SuperLiga. De la FCSB, cel mai bine plătit este Vlad Chiricheş, cu 40.000 de euro lunar, în timp ce Daniel Bîrligea are 25.000 de euro, iar căpitanul Darius Olaru câştigă 20.000 de euro.

Cel mai mare contract din fotbalul românesc este vehiculat a fi cel al lui Aaron Boupendza la Rapid. FANATIK SUPERLIGA că pachetul pregătit de Dan Şucu pentru a-l convinge pe atacant este de 1 milion de euro pe an, în care intră salariu şi banii primiţi la semnătură:

„Salariul lui Boupendza cred că e mare, poate cel mai mare din fotbalul românesc în momentul ăsta. Nu am date certe dar așa simt, așa am informații. Nu vreau să greșesc dar cred că e un pachet mare. Care ajunge la un milion de euro pe an, din ce știu eu”, a dezvăluit Vochin.

Miranyan nu s-a impus ca titular la U Cluj! A fost decisiv când a intrat pe teren

Artur Miranyan a fost adus gratis de U Cluj de la FC Noah. Până acum, armeanul nu s-a impus ca titular la “şepcile roşii”, dar este un jucător eficient, reuşind să marcheze două goluri în cele patru meciuri disputate.

El a intrat de fiecare dată pe parcurs, fiind decisiv atât cu Unirea Slobozia, unde a dat tonul revenirii şi a marcat golul de 1-2, cât şi în deplasarea de la FC Botoşani, unde a înscris golul victoriei în minutul 88, scor 2-1.

Artur Miranyan a fost golgheterul campionatului din Armenia în stagiunea precedentă, reuşind să înscrie 23 de goluri pentru Noah. În locul lui Miranyan, Noah a adus un jucător din SuperLiga, pe fostul atacant al lui Dinamo, Goncalo Gregorio.

28 de ani are Miranyan

400.000 de euro e cota de piaţă a armeanului