Gigi Becali este în căutarea unui fundaș central de top, după calificarea în grupa de Europa League. Dumitri Dragomir îl propune la FCSB pe Denis Ciobotariu, fotbalistul dorit și de Marius Șumudică la Rapid București.

Jucătorul surpriză pe care Dumitru Dragomir i-l propune lui Gigi Becali la FCSB: “E cel mai bun din România”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Dumitru Dragomir a găsit soluția perfectă pentru FCSB în SuperLiga pentru postul de fundaș central.

„Singurul fundaș central care ar putea să joace titular la FCSB este Ciobotariu de la Sepsi. E singurul fundaș central care poate să joace la o echipă din primele trei, este cel mai bun fundaș central din țară la această oră, el și Dawa.

Fiecare vede în felul lui, cel mai bun fundaș central din țară este Ciobotariu. Joacă într-o echipă care nu are valori în afară de portar, care e bunicel. Mai e Cosmin Matei, restul sunt de pluton. Datorită lui și lui Ștefănescu au fost mereu în primele șase echipe ale țării.

Vârfuri de atac bune sunt astea de la FCSB. Dacă FCSB joacă în permanență cu cei doi o să măcelărească toate echipele, dacă nu, o să se bată la retrogradare. Se vor chinui să prindă play-off-ul, o să vedeți.

Hagi e învățat pe bani mulți, nu vine pe 200.000 pe an la București. Dacă îi dă un milion, un milion și 200.000 vine. Am auzit ce a declarat Hagi, am auzit tot”, a spus Dumitru Dragomir.

Denis Ciobotariu, dorit și de Rapid București: „Suntem dispuși să i-l cedăm”

de urgență la Rapid București. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Denis Ciobotariu este numele dorit de tehnicianul român în Giulești încă din această vară.

Attila Hadnagy a mărturisit că Viorel Moldovan l-a contactat pentru transferul lui Denis Ciobotariu. Directorul general al lui Sepsi a dezvăluit că formația din Sfântu Gheorghe este dispusă să se despartă de stoper în iarnă.

„M-a sunat Viorel Moldovan și m-a întrebat care sunt condițiile în care ei îl pot lua pe Denis. I-am spus că acum nu negociem, jucătorul nu e de vânzare. Suntem dispuși să i-l cedăm Rapidului la iarnă.

Dacă va mai exista interes atunci putem relua discuții și negocieri”, a spus Attila Hadnagy, în exclusivitate, pentru FANATIK.

