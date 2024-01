Jucătorul transferat de FCSB cu 1.700.000 de euro, „distrus” în două cuvinte

David Miculescu este jucătorul care a costat 1.700.000 de euro. Fostul mijlocaș de la UTA Arad este considerat . Motivul constă în evoluțiile modeste și în faptul că nu a reușit să se impună în echipa lui Elias Charalambous.

Helmut Duckadam, despre transferul lui David Miculescu la FCSB: „Castană mare!”

Helmut Duckadam a vorbit despre transferul eșuat al lui Gigi Becali la FCSB. Fostul portar al Stelei este de părere că David Miculescu are șanse foarte mici să devină titular la formația “roș-albastră”. Totodată, Duckadam susține că cel mai bun lucru pentru mijlocaș ar fi ca acesta să încerce o nouă experiență.

“Castană mare! Problema e la Miculescu, ce va face în continuare. Are contract pe 5 ani, salariul crește de la an la an. Rămâne cum a făcut Vlad și se termină ca fotbalist sau riscă și merge undeva unde să joace? Pentru că la FCSB nu are cum să joace titular”, a spus Helmut Duckadam, pentru .

Florin Bratu, analizează jucătorul care a costat 1.700.000 de euro

Despre jucătorul care a costat 1.700.000 de euro a vorbit și Florin Bratu. Fostul selecționer de la U21 l-a antrenat pe Miculescu la echipa națională de tineret și a avut câteva cuvinte despre fostul său elev.

“Eu spun, totuși, că e un jucător bun. Nu cred că a găsit echipa potrivită pentru el. E un jucător talentat, cu potențial, care încă nu s-a regăsit. Îi trebuie o echipă la care să joace meci de meci. E genul de jucător de la care poți extrage foarte multe. L-am antrenat, are foarte multă calitate.

Nu e problema lui Miculescu că a venit la FCSB și nu lucrează forță. Când mergi pe 1,7 milioane la un club mare, nimeni nu mai are răbdare cu tine”, a spus Florin Bratu, potrivit sursei citate.

Gigi Becali exclude o revenire a lui David Miculescu la UTA Arad

în această iarnă de la FCSB, inclusiv să suporte o parte din salariul jucătorului.

“Muncim şi investim în academie foarte mult în fiecare an. Vrem să avem jucători la prima echipă şi să avem şi vânzări. Pe Miculescu l-am lua împrumut de la FCSB. Asta s-a întâmplat şi cu alţi jucători.

De asta este şi Stahl la noi. Îi sprijinim. Dacă nu reuşesc la cluburile la care s-au transferat, îi primim înapoi. Pe Miculescu l-am primi imediat. Plătim împreună cu FCSB salariul, nu e problemă”, a spus Meszar.

Gigi Becali a reacţionat după interesul celor de la UTA Arad pentru împrumutul lui Miculescu. Patronul FCSB a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu îl cedează pe Miculescu: “Nu sunt de acord să îl dau împrumut pe Miculescu. Nu vorbim de împrumuturi la UTA Arad”.