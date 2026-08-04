Jucătorul transferat de KuPS din SuperLiga ameninţă Universitatea Craiova: „Stilul nostru se compară cu FCSB! Dacă oamenii se uită doar pe Transfermarkt, vor fi surprize”

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, Universitatea Craiova joacă în turul trei preliminar din Europa League , campioana Finlandei. Oltenii joacă meciul tur la Kuopio, joi, de la ora 18:00.

Tommi Jyry, înainte de KuPS – Universitatea Craiova: „Ne place să jucăm ofensiv, să controlăm meciurile!”

La campioana Finlandei joacă Tommi Jyry, fostul jucător al Petrolului. Transferat în această vară de Kups Kuopio, mijlocaşul a vorbit pentru FANATIK despre disputa cu oltenii şi despre experienţa pe care a avut-o în fotbalul românesc. Jyry trage un semnal de alarmă şi spune că echipa sa nu ar trebui subestimată, fiind în plin sezon, şi într-o formă excelentă. Finlandezul compară stilul de joc al lui Kups Kuopio cu FCSB şi Universitatea Craiova şi spune că cei care se uită doar pe Transfermarkt vor avea o surpriză.

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Tommi, ce mai faci? Cum este viața ta acum în Kuopio?

– Este foarte bine! De fapt, astăzi avem o zi liberă, așa că sunt la locul nostru de vară, la aproximativ o oră și jumătate de Kuopio. Așa că… da, viața este foarte bună în acest moment! (râde) Este perfect aici! Sunt în jur de 20 de grade. Dar soarele strălucește, așa că este foarte bine.

Te invidiez! Revenind la fotbal… Veți juca împotriva Universității Craiova în Europa League. Cum vezi acest meci?

– Va fi o dublă manșă dificilă, cu siguranță. În special pentru că știu că Universitatea Craiova este o echipă foarte, foarte bună, cu multă calitate. Dar știu și că noi avem multă calitate, așa că mă aștept la meciuri foarte echilibrate, între două echipe de calitate care joacă una împotriva celeilalte. Asta este ce aștept.

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Cum este echipa ta, KuPS? Campioană a Finlandei, sunteți de asemenea pe primul loc în ligă… Cum le-ai descrie-o românilor? Pentru că ne cunoști foarte bine.

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– Da, da! (râde) Este o echipă căreia îi place să aibă posesia, să se construiască de la fundași și să controleze meciurile. Jucăm un fotbal ofensiv — așa aș descrie echipa. Și, așa cum ai spus, am jucat bine și în campionat, așa că echipa este într-o formă bună. Venim într-o formă bună pentru a înfrunta Craiova, într-un moment bun.

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Sezoane diferite la Petrolul: „În 2025 simţeam că joc cel mai bun fotbal din cariera mea de până acum”

Ești foarte încrezător…

– Da, bineînțeles! Am încredere în echipa mea, dar, așa cum am spus, știu că și Craiova are multă calitate. Trebuie să performăm foarte, foarte bine pentru a merge mai departe, asta e sigur. Trebuie să jucăm la cel mai bun nivel al nostru pentru ca acest lucru să se întâmple.

Cum ai compara campionatul Finlandei cu cel al României?

– E greu de comparat două ligi, dar, așa cum am spus când jucam în România, există multă calitate în Superligă. Campionatul este mai competitiv decât cel finlandez, dar aș spune că echipele de top din Finlanda au și ele multă calitate. Mi-a plăcut cu adevărat să joc în România, o ligă competitivă. Simțeam că nu există niciun meci ușor, că aproape oricine poate bate pe oricine. Asta mi-a plăcut la această ligă.

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Ai experiența de a fi jucat în România, la Petrolul. Care ar fi punctele pozitive și cele negative ale fotbalului românesc, așa cum îl vezi tu?

– Cred că în 2025 am avut o echipă foarte bună la Petrolul. În iarnă eram, cred, în primele 3 sau 4 echipe, urma să jucăm în play-off, așa că m-am bucurat mult de acel sezon. Am simțit că jucam poate cel mai bun fotbal din cariera mea de până acum. Dar apoi, ultimul sezon a fost foarte greu, mental și pe teren, pentru că am simțit că nu am ajuns la nivelul la care ar fi trebuit să ajungem cu acea echipă. Iar când joci, practic, pentru evitarea retrogradării, este complet diferit. Așa că aș spune că am avut două sezoane complet diferite și am simțit că era momentul potrivit pentru o nouă provocare după ultimul sezon.

KuPS, asemănătoare ca stil cu FCSB sau Universitatea Craiova

Înțeleg. Ne-ai descris echipa KuPS… Cu ce echipă din România ai compara-o? Ce echipă din România ar fi similară cu stilul vostru de joc?

– Aceasta este o întrebare foarte grea! Să compari echipele între ele… Dar, așa cum am spus, KuPS este o echipă care dorește să dictaze jocul, să aibă mingea și să pună presiune pe adversar. Vezi multe similarități cu modul în care Craiova își dorea să joace cel puțin anul trecut în România. Ştii, ne place să avem mingea și știu că și Craiovei îi place să facă asta, și FCSB-ului îi place să facă asta, deci poate o compar cu FCSB şi Universitatea Craiova.

Cine este favorita în această dublă din Europa League, în opinia ta?

– Nu știu, poate întrebi persoana greșită cine este favorita! (râde) Dar cred că va fi foarte, foarte echilibrat. E greu de spus. Poate că, sigur, Craiova este un club mai mare, cu o valoare de piață mai mare și toate cele, deci poate că au mai multă presiune decât noi. Dar sunt sigur că vor fi două meciuri foarte echilibrate. Nu joacă valoarea de piaţă sau cifrele de pe Transfermarkt.

Cunoști foarte bine Craiova, ai jucat împotriva lor. Care este punctul lor forte?

– A fost foarte greu să joc împotriva lor, pentru că le place să domine jocul, să aibă mingea… Mie chiar îmi place mult cum joacă Craiova, pentru mine joacă un fotbal foarte frumos, este o plăcere să îi privești. Le place să își creeze ocazii și să împingă cealaltă echipă în propriul teren. Așa aș descrie punctul lor forte și motivul pentru care sunt atât de buni în ceea ce fac.

Jyry, sigur că KuPS poate elimina Craiova: „Dacă se vor uita doar la valoarea de piață de pe Transfermarkt, vor fi surprize”

Tommi, ești cel mai valoros jucător de la KuPS. Cum este să fii unul dintre liderii echipei? Este o presiune suplimentară pentru tine?

– Da, bineînțeles, știu de ce au vrut să mă transfere, pentru a întări echipa direct în fereastra de vară. Deci, sigur că știu de ce au vrut să semneze cu mine. Dar, cu această presiune… cred că în fotbal există întotdeauna presiune. Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta, doar mă bucur de viața mea acum în Kuopio. Așa încerc să nu mă gândesc prea mult: doar să mă bucur de fotbal și să dau ce am mai bun, iar presiunea se va transforma în ceva bun.

Ca jucător, din perspectiva ta, ai menționat diferențele de pe Transfermarkt. Simțiți des aceste diferențe de cotație și pe teren, sau nu este atât de relevantă diferența de cotă dintre echipe?

– Nu, acest lucru nu este relevant pentru mine. Știu că mulți oameni se uită la asta, dar cred că dacă se vor uita doar la valoarea de piață de pe Transfermarkt, vor fi surprize, pentru că KuPS are multă calitate. Cred că atunci când pășești pe teren, nu contează numele de pe spatele tricoului sau valoarea de piață, trebuie să arăți acolo ce poți. Așa văd eu lucrurile.

Ai un pronostic pentru dubla manșă împotriva Craiovei?

– Nu, nu vreau să fac predicții! De obicei, nu iese niciodată așa cum spui la telefon! (râde) Anticipez că vom merge mai departe, dar va fi foarte greu — așa văd eu lucrurile.