Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta

De-a lungul istoriei sale, fotbalul românesc a dat foarte multe nume care s-au afirmat atât pe teren, cât și în afara lui. Nu au fost neapărat evidențieri laudative. Cine este jucătorul trecut pe la Steaua București, foarte cunoscut și în prezent, care era milionar încă de pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Afacerile care i-au adus o avere unui fost jucător de la Steaua în regimul comunist al lui Ceaușescu: ”Aveam ceva cașcaval”

În fotbalul românesc de dinainte de căderea regimului comunist, dar și după, au existat mai multe personaje pitorești. Unul dintre acestea este Marin ”Magiun” Barbu, 68 de ani. Acesta a fost, în anii 80, unul dintre cei mai tehnici jucători pe care i-a avut România vreodată. Barbu s-a priceput nu doar la fotbal, ci și la afaceri.

Încă de pe vremea lui Ceaușescu, . A riscat mult, însă acest lucru i-a adus și numeroase avantaje pe plan financiar. Fostul jucător de la Steaua recunoaște că, atât în anii de dinainte de Revoluție, dar și după, o serie de ”afaceri” îi aduceau sume mari de bani. Ajunsese, după cum chiar el spune, ”milionar”.

”Cum m-a prins Revoluția pe mine? M-a găsit milionar. M-a prins cu vreo 700.000 de lei. Aveam ceva cașcaval. Păi, mă mai duceam prin Emirate cu nea Mitică. Aveam o geantă de aia… am adus 6 video playere. 45.000 de lei costa unul. Un radiocasetofon se vindea cu 60.000, iar un dublu-casetofon se vindea cu 300.000”, a spus el, potrivit .

Ce poveste de viață tristă are Marin Barbu

Deși a fost unul dintre cei mai tehnici jucători pe care i-a avut România în ultimele decenii, Marin Barbu putea fi și mai mare. În urmă cu câțiva ani, acesta spunea, într-un interviu, că marele său regret este acela că nu a primit o educație mai bună. A dezvăluit atunci că a avut o viață destul de grea, dat fiind faptul că a crescut fără părinți.

”Am trăit fără părinți. Îmi pare rău că nu am avut o educație zi de zi. Mi-am făcut singur educația, dar nu am putut din propria inițiativă să îmi fac o educație sută la sută. Nu eram nici fraier la școală, dar când auzeam mingea că sare, nu mai știam cât fac 1+1. Am mai greșit și eu. Am rămas și repetent din cauza fotbalului.

Nimeni nu mă trăgea de mânecă, făceam ce voiau mușchii mei. Puteam să fac și o facultate, mă ducea bibilica. Fotbaliștii buni, gândesc repede, ne cam ducea mintea. Poate ajungeam și un fotbalist mai bun, dacă făceam și o facultate”, a dezvăluit Marin Barbu conform .

Cine i-a pus porecla ”Magiun” lui Marin Barbu. Care a fost motivul

După ce a început fotbalul în centrul țării, la Șoimii Sibiu (1977-1978), Marin Barbu a trecut la Oltul Sfântu Gheorghe între 1979-1981. Pasul carierei l-a făcut în 1982, . A petrecut aici un singur an, unul dintre cele mai slabe sezoane din istoria echipei militare. Steaua s-a clasat atunci doar pe locul 5.

La juniori, Barbu a jucat la Steaua. De la clubul roș-albastru i se trage și celebra poreclă ”Magiun”. Antrenorul Gică Săndulescu l-a numit așa. Motivul: mingea i se ”lipea” extraordinar de bine de picior, datorită tehnicității sale. ”Parcă ai magiun pe ghete, așa se lipește mingea!”, îi spunea pe vremuri Săndulescu.