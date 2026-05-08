Sport

Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta

Încă dinainte de Revoluție, mai mulți fotbaliști din România au început deja să intre în fel și fel de afaceri. Cine e jucătorul trecut pe la Steaua, foarte cunoscut, care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu.
Adrian Baciu
08.05.2026 | 08:15
Jucatorul trecut pe la Steaua care era milionar inca de pe vremea lui Ceausescu Ce afaceri facea acesta
Cum a ajuns milionar, pe vremea lui Ceaușescu, Marin Barbu, fostul jucător de la Steaua. Sursa foto: Wikipedia / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

De-a lungul istoriei sale, fotbalul românesc a dat foarte multe nume care s-au afirmat atât pe teren, cât și în afara lui. Nu au fost neapărat evidențieri laudative. Cine este jucătorul trecut pe la Steaua București, foarte cunoscut și în prezent, care era milionar încă de pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Afacerile care i-au adus o avere unui fost jucător de la Steaua în regimul comunist al lui Ceaușescu: ”Aveam ceva cașcaval”

În fotbalul românesc de dinainte de căderea regimului comunist, dar și după, au existat mai multe personaje pitorești. Unul dintre acestea este Marin ”Magiun” Barbu, 68 de ani. Acesta a fost, în anii 80, unul dintre cei mai tehnici jucători pe care i-a avut România vreodată. Barbu s-a priceput nu doar la fotbal, ci și la afaceri.

ADVERTISEMENT

Încă de pe vremea lui Ceaușescu, ”Magiun” era un tip extrem de descurcăreț. A riscat mult, însă acest lucru i-a adus și numeroase avantaje pe plan financiar. Fostul jucător de la Steaua recunoaște că, atât în anii de dinainte de Revoluție, dar și după, o serie de ”afaceri” îi aduceau sume mari de bani. Ajunsese, după cum chiar el spune, ”milionar”.

Cum m-a prins Revoluția pe mine? M-a găsit milionar. M-a prins cu vreo 700.000 de lei. Aveam ceva cașcaval. Păi, mă mai duceam prin Emirate cu nea Mitică. Aveam o geantă de aia… am adus 6 video playere. 45.000 de lei costa unul. Un radiocasetofon se vindea cu 60.000, iar un dublu-casetofon se vindea cu 300.000”, a spus el, potrivit iAM Sport.

ADVERTISEMENT
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24.ro
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier

Ce poveste de viață tristă are Marin Barbu

Deși a fost unul dintre cei mai tehnici jucători pe care i-a avut România în ultimele decenii, Marin Barbu putea fi și mai mare. În urmă cu câțiva ani, acesta spunea, într-un interviu, că marele său regret este acela că nu a primit o educație mai bună. A dezvăluit atunci că a avut o viață destul de grea, dat fiind faptul că a crescut fără părinți.

ADVERTISEMENT
Prințul William a
Digisport.ro
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park

”Am trăit fără părinți. Îmi pare rău că nu am avut o educație zi de zi. Mi-am făcut singur educația, dar nu am putut din propria inițiativă să îmi fac o educație sută la sută. Nu eram nici fraier la școală, dar când auzeam mingea că sare, nu mai știam cât fac 1+1. Am mai greșit și eu. Am rămas și repetent din cauza fotbalului.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu mă trăgea de mânecă, făceam ce voiau mușchii mei. Puteam să fac și o facultate, mă ducea bibilica. Fotbaliștii buni, gândesc repede, ne cam ducea mintea. Poate ajungeam și un fotbalist mai bun, dacă făceam și o facultate”, a dezvăluit Marin Barbu conform as.ro.

Cine i-a pus porecla ”Magiun” lui Marin Barbu. Care a fost motivul

După ce a început fotbalul în centrul țării, la Șoimii Sibiu (1977-1978), Marin Barbu a trecut la Oltul Sfântu Gheorghe între 1979-1981. Pasul carierei l-a făcut în 1982, când a semnat cu Steaua. A petrecut aici un singur an, unul dintre cele mai slabe sezoane din istoria echipei militare. Steaua s-a clasat atunci doar pe locul 5.

ADVERTISEMENT

La juniori, Barbu a jucat la Steaua. De la clubul roș-albastru i se trage și celebra poreclă ”Magiun”. Antrenorul Gică Săndulescu l-a numit așa. Motivul: mingea i se ”lipea” extraordinar de bine de picior, datorită tehnicității sale. ”Parcă ai magiun pe ghete, așa se lipește mingea!”, îi spunea pe vremuri Săndulescu.

Rațiu al 15-lea! Care sunt fotbaliștii români care au jucat în finale de...
Fanatik
Rațiu al 15-lea! Care sunt fotbaliștii români care au jucat în finale de cupe europene pentru formații din străinătate
Detalii șocante despre bătaia Valverde – Tchouameni de la Real Madrid! Spaniolii au...
Fanatik
Detalii șocante despre bătaia Valverde – Tchouameni de la Real Madrid! Spaniolii au reconstituit pas cu pas incidentul: „A fost lovit cu pumnul și și-a pierdut cunoștința”
Supercomputerul Opta a decis. Cum poate Universitatea Craiova să o bată pe CFR...
Fanatik
Supercomputerul Opta a decis. Cum poate Universitatea Craiova să o bată pe CFR și să se apropie la 90 de minute de titlu
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Cu ce echipă ține Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR a spus-o fără ocolișuri
iamsport.ro
Cu ce echipă ține Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR a spus-o fără ocolișuri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!