. Formația antrenată de Elias Charalambous a pierdut pe Arena Națională contra celor de la Universitatea Craiova, scor 0-2, iar Metalul Buzău și oltenii au avansat în faza sferturilor de finală.

Jucătorul trecut pe „lista neagră” la FCSB, o nouă șansă de la Gigi Becali: „Mi-a plăcut de el”

Cu două victorii după primele două etape, FCSB a jucat cu echipa a doua în duelul cu Universitatea Craiova de pe Arena Națională. Campioana României a alcătuit un prim 11 cu jucători ce au prins mai puține minute în acest sezon, iar lucrul acesta a costat-o.

ADVERTISEMENT

Oltenii lui Gâlcă au luat toate cele trei puncte și s-au calificat în faza sferturilor, alături de Metalul Buzău. Formația din liga secundă a câștigat grupa și .

Imediat după fluierul final, și s-a declarat nemulțumit de Luis Phelipe și Marius Ștefănescu. Cei doi l-au dezamăgit pe finanțatorul roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

„Nu am vrut să schimb nimic. Am jucat bine în prima repriză. Noi am jucat de la egal la egal cu rezervele contra Universitatea Craiova. Chiar pot să spun că am avut probabil și un plus, numai că ei au dat golul.

I-am dat o șansă (n. r. lui Luis Phelipe), dar mi-a plăcut, să știi. Trebuia să joace și Olaru, că nu aveam pe cine să scoatem. Poate că trebuia scos Ștefănescu, dar poate că era cam în aceeași notă. Mi-a plăcut Luis Phelipe, numai că știi care-i treaba?

ADVERTISEMENT

Poți să faci tu ce vrei la fotbal, dacă după tu o pierzi, poți să driblezi 10. Dacă o pierzi, degeaba ai driblat. Mă refer la Phelipe, la Ștefănescu care pierde mingea, degeaba face lucruri bune. Tu faci 7 lucruri bune, pierzi mingea de 2-3 ori, pentru mine sunt anulate alea, pentru mine.

Fiecare vede fotbalul cum îi place”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

„De ce a mai făcut schimbările la pauză? A spus ceva, dar vocea și ceea ce a făcut a zis: ‘Dacă nu era golul ăla, nu mai făceam schimbările’. A spus clar, dacă nu se primea golul ăla înainte de pauză, nu mai făcea schimbările. Mergea tot cu echipa cu care a început”, a completat Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT

Cum arată tabloul sferturilor de finală înainte de Rapid – CFR Cluj:

Rapid (A1) – Universitatea Craiova (B2)

CFR Cluj (A2) – Metalul Buzău (A1)

Farul Constanţa (C1) – Reşiţa sau Alba Iulia (D1)

Reşiţa sau Alba Iulia (D1) – Poli Iaşi sau Hermannstadt (C2)

Gigi Becali A INTERVENIT IN DIRECT LA 1 MINUT DUPA ELIMINAREA FCSB DIN CUPA ROMANIEI