Jucătorul U21 care a impresionat în SuperLiga a început negocierile: „Mi-au propus un contract”

Mark Țuțu, fundașul dreapta care a jucat din , fiind împrumutat de Ceahlăul Piatra Neamț, nu va mai fi nevoit să se întoarcă la formația a evoluat prima dată în România.

Ce spune Mark Țuțu, fotbalistul care a impresionat la UTA, despre viitorul său

Cu salarii restante pe care nu le-a primit din partea celor de la Ceahlăul, fotbalistul s-a adresat Comisiilor și a câștigat speța, iar acum poate semna cu orice echipă, fiind fără angajament din vară, când îi expiră împrumutul la UTA. Țuțu spune că există negocieri cu formația din Arad, însă momentan nu s-a stabilit nimic concret.

„Cum am ajuns jucător liber? A fost un proces cu Ceahlăul, care îmi era datoare cu o anumită sumă de bani. Regulamentul mi-a dat dreptate. Ce gânduri am de la vară? Momentan mă concentrez pe meciurile care urmează, cel de mâine și celelalte pe care le avem, după care vom vedea ce va fi. Eu îmi doresc foarte mult să rămân aici, îmi place foarte mult. UTA mi-a propus un contract, dar este o discuție cu impresarul meu, eu îmi văd de treaba mea, vom vedea ce va fi”, a spus Mark Țuțu.

Mark Țuțu a făcut junioratul în Canada

Povestea lui Mark Țuțu este una foarte interesantă, pentru că acesta nu a făcut junioratul în România, ci în Canada. El a făcut parte din Academia celor de la Montreal și a mai trecut în perioada de formarea inclusiv prin Portugalia, la Varzim U19. El a venit în România în 2024, când a semnat cu Ceahlăul și practic și-a început cariera de profesionist.

A stat un an în liga secundă și din vara trecută a ajuns la UTA, unde și-a făcut loc repede în primul 11, asta și datorită faptului că îndeplinește regula U21. Până acum, Mark Țuțu a jucat în 27 de meciuri de SuperLiga pentru arădeni și a oferit 3 pase decisive.

Momentele grele prin care a trecut Mark Țuțu

Într-un dialog cu cei de la FRF TV, că a avut o perioadă grea când a fost în Portugalia, fără familie.

„Canada este o țară minunată. Am crescut mai toată viața mea aici, până la vârsta de 18 ani. Am avut de toate aici și sunt bucuros că am putut să locuiesc aici. Eu oricum sunt român. Am venit în România în fiecare vară. Când am ajuns prima dată în Portugalia a fost greu, singur, fără familie, dar la nivel cultural, portughezii m-au primit foarte bine și au fost probleme foarte mari”, spunea Țuțu în 2024.