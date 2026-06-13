Sport

Jucătorul U21 de la Universitatea Craiova a intrat în colimatorul lui Mihai Rotaru: „Sunt supărat că nu joacă mai mult fotbal”

Universitatea Craiova a investit foarte mult în tineri la începutul sezonului trecut, însă unul dintre ei nu s-a ridicat la așteptările lui Mihai Rotaru. Iată despre cine este vorba
Ciprian Păvăleanu
13.06.2026 | 13:14
Jucatorul U21 de la Universitatea Craiova a intrat in colimatorul lui Mihai Rotaru Sunt suparat ca nu joaca mai mult fotbal
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Mihai Rotaru, dezamăgit de evoluțiile jucătorului U21. Foto: Colaj FANATIK
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Înainte de sezonul în care Universitatea Craiova a reușit să câștige titlul de campioană și Cupa României, oltenii au investit foarte mulți bani pentru a se betona în ceea ce privește jucătorul eligibil pentru regula U21. Echipa patronată de Mihai Rotaru i-a luat pe Mihnea Rădulescu, David Matei, Luca Băsceanu și Darius Fălcușan, însă unul dintre ei nu l-a mulțumit pe finanțatorul din Bănie.

Mihai Rotaru, dezamăgit de Luca Băsceanu

Universitatea Craiova a plătit 1 milion de euro către Farul Constanța pentru a-l transfera pe Luca Băsceanu (20 de ani), care era un fotbalist extrem de lăudat la acea vreme. Cu toate acestea, el a jucat foarte puțin în tricoul alb-albastru, iar atunci când a avut ocazia nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

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Mihnea Rădulescu a început acest campionat ca titular, iar după accidentarea sa David Matei a intrat în prim-plan. Mihai Rotaru s-a declarat foarte dezamăgit de performanțele tânărului care l-a costat o mulțime de bani: „Eu sunt supărat că Luca Băsceanu nu joacă mai mult. Mă refer la faptul că nu joacă mai mult fotbal, nu că nu prinde minute la echipa Universității Craiova. Nici măcar nu-i poți trimite la echipa a doua să joace. Dacă-i dai și se accidentează, nu mai ai rezervă pentru meciul de campionat”, a spus Mihai Rotaru la podcastul „La Mijloc”.

Cum a ajuns David Matei să fie numărul unu la Universitatea Craiova: „A fost șansă”

Universitatea Craiova a descoperit o adevărată nestemată în această stagiune: David Matei. Deși el a fost foarte important pentru olteni și a ajuns chiar și la naționala României, unde deja a contribuit cu o pasă decisivă în amicalul cu Țara Galilor, Mihai Rotaru recunoaște că evoluția sa a ținut foarte mult de șansă.

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Accidentarea lui Mihnea Rădulescu și dezamăgirile legate de evoluțiile lui Băsceanu au făcut ca David Matei să fie cel ales pentru a bifa regula U21. Patronul din Bănie a dezvăluit și care este marea sa nemulțumire legată de această regulă impusă de FRF: „Avem această regulă U21… problema nu este că te obligă să joci cu U21, ci că te obligă să ții 3-4 în teren care nu joacă. La cea mai frumoasă vârstă a lor, ei stau și sunt în lot doar pentru a acoperi în caz de necesitate, dacă se accidentează titularul.

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Vă dau un exemplu: Mihnea Rădulescu, titular de drept. Rezervele lui: Luca Băsceanu, David Matei, Darius Fălcușan. Niciunul dintre ei nu juca. Mihnea este un jucător mai matur decât ei, avea deja un an greu de Liga 1 și jucase bine. S-a accidentat și a fost șansa lui David Matei. A jucat titular și este primul copil de 2006 care joacă la naționala României, dar a fost o șansă. Altfel, David Matei ar fi fost în continuare rezervă”, a recunoscut Mihai Rotaru.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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