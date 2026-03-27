Jucătorul uitat care ar fi putut întoarce soarta calificării în Turcia. Cifre impresionante ale fotbalistului neconvocat de Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, a fost câștigat de gazde, scor 1-0. La scurt timp după fluierul final, mai mulți specialiști din țară au criticat selecția făcută de Mircea Lucescu. Totodată, Giovanni Becali a numit un fotbalist care evoluează în Super Lig și care putea fi convocat pentru barajul cu turcii.

Alex Maxim, jucătorul uitat care ar fi putut întoarce soarta calificării în Turcia

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a amintit de faptul că Alexandru Maxim este unul dintre cei mai în formă jucători din Super Lig, ba mai mult, acum 10 zile a înscris contra Fenerbahce. În ciuda acestui fapt, Mircea Lucescu a decis să nu îl convoace, iar cel mai cunoscut impresar din țară e de părere că mijlocașul ar fi putut face diferența în barajul cu Turcia.

ADVERTISEMENT

„Maxim ar fi trebuit convocat, are 35 de ani. Nu numai că a marcat și a oferit assisturi. Nu contează că are 35 de ani! El joacă de foarte mult timp în Turcia, la Gaziantep. Are 5 goluri și 7 pase decisive în 26 de meciuri, a dat gol împotriva lui Fenerbahce, am văzut golul. Trebuia chemat la echipa națională.

Noi ne-am gândit să îl chemăm pe Stanciu, care e mai tânăr, are 32 de ani. Eu îi port tot respectul lui Maxim, joacă de 6 ani acolo, în fiecare an dă minim 6-7 goluri. Joacă la o echipă care oferă un salariu civilizat, dar de multe ori mai întârzie, noi chiar avem procese cu Gaziantep. Are și o vârstă, 35 de ani, trebuie să închidă și ochii”, a declarat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Scouterii de la FRF, în vizorul lui Giovanni Becali

În continuare, cel mai cunoscut impresar din România a transmis că scouterii de la FRF nu i-au prezentat un raport lui Mircea Lucescu vizavi de evoluțiile lui Alex Maxim. Giovanni Becali e de părere că fotbalul românesc trebuie să se focuseze mai mult pe propriile academii, ci nu doar pe jucătorii crescuți în vest.

ADVERTISEMENT

„Scouterii echipei naționale trebuiau să îl urmărească! Nu știu câți scouteri are Federația, ce au făcut? Trebuie să vină cu informații, să ne arate un raport. Oare să găsește un raport cu Maxim? Degeaba vorbim acum de Maxim, pentru că pe masa antrenorului nu există așa ceva. Și pe Stanciu l-am băgat prea târziu cu turcii!

ADVERTISEMENT

Nouă ne-a intrat în cap că, dacă mergi în Italia, faci performanță. Arată-mi unul care a ajuns! Sunt jucători luați de părinți din România și duși acolo. Clujul are un fundaș central de la Milan, dar vreau să văd finalul lor, să văd unde ajung în doi sau trei ani. Rațiu e un jucător realizat în Spania, el s-a ajuns, dar de ce nu ne focusăm pe academiile noastre? De ce ne uităm doar în vest?”, a conchis Giovanni Becali.

Cum s-a descurcat Alex Maxim la ultimul meci pentru echipa națională

Ultimul meci în care Alex Maxim a îmbrăcat tricoul echipei naționale este unul de tristă amintire. România, într-un duel disputat pe stadionul din Giulești, ceda la scor de neprezentare cu reprezentativa din Muntenegru. Partida s-a disputat pe 14 iunie 2022, iar selecționer era Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Alex Maxim a început încă din primul minut, însă, după o evoluție ștearsă, a fost înlocuit la pauză de către Florin Tănase. Mijlocașul s-a aflat de 70 de ori în lotul României, în 29 de rânduri a fost titular, iar în 26 de partide a intrat de pe banca de rezerve. Deși de-a lungul carierei a impresionat la echipele de club, Maxim a părut întotdeauna să nu joace la adevăratul său potențial pentru echipa națională.

Cifrele lui Alex Maxim în Turcia și la echipa națională a României

Alex Maxim a debutat în 2012 pentru echipa națională, la care a adunat 56 de selecții și a reușit să marcheze 7 goluri. U , într-un România – Muntenegru 0-3, din UEFA Nations League. Deși fotbalistul nu a mai fost chemat la lot, în cantonamentul desfășurat în această iarnă în Antalya .

Mijlocașul cu profil ofensiv evoluează în campionatul Turciei din ianuarie 2020, când a semnat cu Gaziantep după o aventură la Mainz. De la acel moment, Alex Maxim a reușit să impresioneze, ba chiar a prins un împrumut la Beșiktaș, în Super Lig. Românul este cel mai bun marcator din istoria lui Gaziantep, cu 58 de goluri în 220 de apariții.