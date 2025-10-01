Jucătorul uitat pe bancă de FCSB, remarcat de antrenorul lui Young Boys: „Foarte bun, talentat”

Giorgio Contini, antrenorul lui Young Boys, a vorbit la superlativ de FCSB Antrenorul elvețienilor l-a lăudat pe un fotbalist care e mai mult rezervă la campioana României.

Fotbalistul surpriză de la FCSB, remarcat de antrenorul lui Young Boys: „M-a impresionat”

imediat după victoria din campionat cu Oțelul, scor 1-0.

Printre titulari ar putea apărea și Octavian Popescu, care n-a jucat decât 11 meciuri sezonul acesta. Playmakerul roș-albaștrilor a fost cel mai lăudat fotbalist de la FCSB de antrenorul elvețienilor.

„Planul este să încercăm să câștigăm meciul. Avem în față o echipă experimentată cu jucători buni. Mi-ar fi plăcut să îi urmăresc mai mult, dar i-am studiat. Cu siguranță vom încerca să ne bucurăm de meci.

Tavi Popescu m-a impresionat, e un jucător foarte bun, talentat. Florin Tănase, dar și căpitanul Darius Olaru se vede că au experiență, că pot decide un meci.

Ne propunem să conducem noi meciul, noi să dăm ritmul partidei”, a declarat Giorgio Contini, la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Young Boys.

Sezonul acesta, Octavian Popescu (22 de ani) are doar 2 reușite. E vorba de 2 pase decisive pe care le-a dat în campionat, în eșecul cu Farul (1-2), respectiv în preliminariile Europa League, la succesul obținut în manșa tur a „dublei” cu Drita, scor 3-2.