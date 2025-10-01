Sport

Jucătorul uitat pe bancă de FCSB, remarcat de antrenorul lui Young Boys: „Foarte bun, talentat”

Giorgio Contini (51 de ani), antrenorul lui Young Boys, a lăudat un jucător de la FCSB înaintea duelului de pe Arena Națională. Tehnicianul elvețienilor a fost impresionat de fotbalistul uitat pe bancă de roș-albaștri
Cristian Măciucă
01.10.2025 | 20:36
Jucatorul uitat pe banca de FCSB remarcat de antrenorul lui Young Boys Foarte bun talentat
Jucătorul uitat pe bancă de FCSB, remarcat de antrenorul lui Young Boys: „Foarte bun, talentat”. FOTO: sportpictures.eu

Giorgio Contini, antrenorul lui Young Boys, a vorbit la superlativ de FCSB la conferința premergătoare meciului de joi, 2 octombrie, ora 19:45. Antrenorul elvețienilor l-a lăudat pe un fotbalist care e mai mult rezervă la campioana României.

Fotbalistul surpriză de la FCSB, remarcat de antrenorul lui Young Boys: „M-a impresionat”

Gigi Becali a anunțat primul „11” cu care FCSB o va ataca pe Young Boys imediat după victoria din campionat cu Oțelul, scor 1-0.

Printre titulari ar putea apărea și Octavian Popescu, care n-a jucat decât 11 meciuri sezonul acesta. Playmakerul roș-albaștrilor a fost cel mai lăudat fotbalist de la FCSB de antrenorul elvețienilor.

„Planul este să încercăm să câștigăm meciul. Avem în față o echipă experimentată cu jucători buni. Mi-ar fi plăcut să îi urmăresc mai mult, dar i-am studiat. Cu siguranță vom încerca să ne bucurăm de meci.

Tavi Popescu m-a impresionat, e un jucător foarte bun, talentat. Florin Tănase, dar și căpitanul Darius Olaru se vede că au experiență, că pot decide un meci.

Ne propunem să conducem noi meciul, noi să dăm ritmul partidei”, a declarat Giorgio Contini, la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Young Boys.

Sezonul acesta, Octavian Popescu (22 de ani) are doar 2 reușite. E vorba de 2 pase decisive pe care le-a dat în campionat, în eșecul cu Farul (1-2), respectiv în preliminariile Europa League, la succesul obținut în manșa tur a „dublei” cu Drita, scor 3-2.

  • 1,4 milioane de euro e cota de piață a lui Octavian Popescu, potrivit transfermarkt.com
2,35 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Young Boys
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
