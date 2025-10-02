Sport

Jucătorul Universității Craiova care a băgat frica în polonezi înaintea meciului cu Rakow: ”Cea mai periculoasă amenințare”

Universitatea Craiova va debuta cu Rakow în faza grupei de Conference League, iar polonezii au descoperit care este cel mai periculos jucător din tabăra oltenilor.
Traian Terzian
02.10.2025 | 10:38
Jucatorul Universitatii Craiova care a bagat frica in polonezi inaintea meciului cu Rakow Cea mai periculoasa amenintare
De ce jucător se sperie polonezii cel mai mult înainte de Rakow -Universitatea Craiova. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Meciul Rakow – Universitatea Craiova se va desfășura joi, 2 octombrie, de la ora 22:00, iar polonezii au făcut o amplă analiză înainte de startul jocului și au atras atenția asupra unui jucător al ”alb-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

Steven Nsimba, jucătorul de care se tem polonezii înainte de Rakow – Universitatea Craiova

Presa din Polonia a scris despre perioada extraordinară pe care o traversează Universitatea Craiova, despre forța ofensivă pe care au arătat-o elevii lui Mirel Rădoi și l-a remarcat pe atacantul francez Stevn Nsimba.

”Oaspeții din România sunt debutanți la acest nivel, dau dovadă de o formă impresionantă și sunt liderii campionatului românesc. Au înregistrat trei victorii și două remize în ultimele cinci meciuri, rămânând neînvinși.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Mirel Rădoi a impresionat prin puterea sa ofensivă, marcând cel puțin trei goluri în 12 din cele 17 meciuri din acest sezon. Calificarea în Conference League a venit după ce au învins-o pe Istanbul Bașakșehir în două meciuri și este o realizare istorică pentru ei.

În echipa gazdă, fanii se bazează pe Lamine Diaby-Fadiga, care a marcat golul victoriei în ultimul meci de campionat și a fost extrem de eficient ca rezervă în competițiile europene. Cea mai periculoasă amenințare a echipei române este golgheterul lor, Steven Nsimba”, a scris glosztrybuny.pl.

ADVERTISEMENT
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în...
Digi24.ro
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”

Nsimba, noul Cămătaru din Bănie

Adus liber de contract în această vară, Steven Nsimba a impresionat imediat în tricoul Universității Craiova. Atacantul în vârstă de 29 de ani a marcat 7 goluri și a dat 2 pase decisive în cele 13 meciuri jucate în campionat și cupele europene.

ADVERTISEMENT
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu...
Digisport.ro
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat

Atacantul francez a reușit o ”dublă” la primul său joc ca titular în tricoul formației din Bănie și nu puțini au fost cei care l-au asemănat cu legendarul Rodion Cămătaru, fosta glorie a Craiovei Maxim.

Chiar fostul mare atacant al oltenilor a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că regăsește câteva dintre calitățile sale la Nsimba. ”Mai mult pe profilul meu este Nsimba. E mai pe forță, pe gabarit, are alte calități. Nsimba îmi aduce mai mult aminte de stilul meu, seamănă mai mult cu mine. Este un număr 9 mai îndrăzneț”, a declarat Cămătaru.

ADVERTISEMENT

Cârțu, încântat de evoluțiile lui Nsimba

Într-o intervenție pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, l-a comparat și el pe Steven Nsimba cu Rodion Cămătaru și a glumit că actualei echipe îi lipsește un jucător de profilul său.

Mie îmi place Nsimba ca atacant. Am jucat bine cu doi atacanți, el și Al Hamlawi s-au înțeles foarte bine. La primul gol au lucrat bine împreună, Assad i-a pus foarte bine mingea lui Nsimba, dar și invers a venit atunci o pasă foarte bună.

Mi-a plăcut cum a finalizat Nsimba, are forță și execuții bune, ia decizii bune în ultimă instanță. Are puțin din Cămătaru și i-ar mai trebui lui Mirel unul de tipul lui Cârțu”, a spus fosta mare glorie a Craiovei, după victoria cu Farul.

Ionel Ganea, anchetat pentru ucidere din culpă! Ce pedeapsă riscă fostul internațional după...
Fanatik
Ionel Ganea, anchetat pentru ucidere din culpă! Ce pedeapsă riscă fostul internațional după tragicul accident în care fiul său și-a pierdut viața
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A...
Fanatik
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
FCSB – Young Boys, Live Video în Europa League – etapa 2. Al...
Fanatik
FCSB – Young Boys, Live Video în Europa League – etapa 2. Al doilea hop pentru campioana României
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Uluitor! Un jucător de la Craiova care a marcat în Europa s-a retras...
iamsport.ro
Uluitor! Un jucător de la Craiova care a marcat în Europa s-a retras la doar 20 de ani: 'Problema e la el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!