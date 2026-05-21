Jucătorul Universității Craiova care l-a dat pe spate pe Coelho: “Poate juca în top 5 campionate din Europa!”. Care e situația lui Baiaram

ADVERTISEMENT

Invitat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Filipe Coelho s-a abătut de la filosofia sa de a vorbi despre echipă ca un grup și a analizat câțiva jucători pe care i-a pregătit în acest sezon. Iar unul dintre ei l-a impresionat peste măsură.

Filipe Coelho, încântat de un jucător de la Universitatea Craiova

Tehnicianul noii campioane a României a mărturisit că este extrem de bucuros pentru creșterea în joc a mijlocașului Anzor Mekvabishvili (24 de ani) și a precizat că îl vede pe georgian ajungând la o echipă din primele cinci campionate ale Europei.

ADVERTISEMENT

”E un jucător de care îmi place foarte mult. E un jucător inteligent, înțelege foarte bine jocul și nu am îndoieli că poate să ridice nivelul. Nu-mi place să vorbesc doar despre un jucător, să nu-i uităm și pe ceilalți care au muncit foarte mult și sunt la fel de importanți, dar cred că Anzor are șanse mari să joace la un nivel foarte înalt. Poate juca în top 5 campionate din Europa!

(n.r. – Dar despre Carlos Mora ce ne puteți spune?) Mă veți întreba despre toți jucătorii? E greu să vorbesc doar despre Mora sau despre alții, trebuie să vorbim despre toți ca un grup. Mora este un jucător bun. Acum a ajuns să joace mai bine ofensiv decât defensiv.

ADVERTISEMENT

Și-a îmbunătățit foarte mult jocul, e mult mai conectat în timpul meciului. Este într-o formă bună. Când am venit aici fusese accidentat, dar cred că și-a revenit bine și a continuat foarte bine”, a declarat Filipe Coelho, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Baiaram

Referitor la o eventuală plecare a lui Ștefan Baiaram, care imediat după câștigarea titlului , antrenorul portughez a mărturisit că este doar treaba conducerii și a antrenorului, el urmând să lucreze cu fotbaliștii pe care îi va avea la dispoziție.

ADVERTISEMENT

”Nu e treaba mea, eu lucrez cu jucătorii pe care îi am, așa a fost de când am venit. La fel, și în următorul an voi juca cu cei pe care îi voi avea la dispoziție. Cât despre cei care e posibil să plece sau să vină, acestea sunt deciziile conducerii, nu ale antrenorului.

Baiaram este un jucător foarte talentat. Cred că ultimele două meciuri au fost foarte bune și a terminat sezonul într-o formă bună. Din punctul meu de vedere și-a îmbunătățit foarte mult nivelul tactic și tehnic.

ADVERTISEMENT

Se gândește mai mult la echipă. Înainte se gândea mai mult la el, juca individual cumva. Cred că este într-un moment bun, depinde de el ce își dorește pentru cariera lui”, a spus el.

De ce a jucat Universitatea Craiova mai pragmatic în play-off

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă a fost decât a făcut-o în sezonul regulat, Filipe Coelho a confirmat acest lucru și și-a explicat această decizie.

”Da. Am jucat pentru pentru a câștiga. Să nu ne asumăm aceleași riscuri ca înainte, pentru că în play-off sunt 10 meciuri și noi am început cu două puncte avans. Dacă am fi pierdut 2-3 meciuri nu am mai fi avut timp să recuperăm. Am adaptat strategia, dar chiar dacă a fost diferit cred că am jucat foarte bine.

Putem să analizăm din punct de vedere tactic, dar în play-off cel mai important este mentalul. Știam că de 35 de ani clubului nu mai luase titlul și primul lucru la care ne-am uitat ca echipă tehnică a fost să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru. Au avut antrenori foarte buni, echipă foarte bună, de aceea a trebuit să schimbăm puțin, ca să începe să câștigăm. Să devenim mai încrezători.

Cred că ar trebui să vă uitați mai mult la partea tehnică și tactică a jocurilor, deoarece în meciul din finala Cupei am lăsat adversarul să urce, am așteptat, am reașezat puțin tactic. În meciul de acasă nu i-am lăsat să urce atât de mult pe partea stângă și am făcut presing mult mai puternic.

Sunt multe lucruri pe care le-am schimbat de la meci la meci și asta a fost posibil pentru că avem jucători buni. În România ar trebui să se analizeze mai mult aceste strategii și să nu mai găsim atât de mulți vinovați în jucătorii care fac anumite greșeli. Doar o echipă poate câștiga, dar asta nu înseamnă că celelalte nu sunt bune”, a afirmat Coelho, la FANATIK SUPERLIGA.