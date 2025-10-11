Jucătorul Universității Craiova, eroul unui amplu material într-o publicație prestigioasă în Europa. Cum a fost caracterizat de jurnaliștii străini

Universitatea Craiova are motive de laudă! Anzor Mekvabishvili, mijlocașul oltenilor, a fost cap de afiș într-un amplu material realizat de publicația Marca. Cum l-au descris spaniolii pe internaționalul din Georgia.

Anzor Mekvabishvili, „inima Georgiei” în viziunea Marca

Prestigioasa publicație Marca i-au oferit un material special lui Anzor Mekvabishvili. Jurnaliștii spanioli l-au numit pe mijlocașul Universității Craiova drept „inima Georgiei”.

Această descriere vine în contextul în care reprezentativa Spaniei o va întâlni pe Georgia în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Jurnaliștii au prezentat ascensiunea lui Mekvabishvili, dar și generația de excepție din care face parte.

„Și-a început parcursul alături de echipa națională a țării sale la categoria U16. A devenit un jucător care a evoluat din centrul apărării spre centrul echipei, într-o generație care a marcat schimbarea de direcție a fotbalului georgian: Mamardashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze… Astăzi, Mekvabishvili este un jucător-cheie în echipa Georgiei antrenată de Willy Sagnol”, au punctat .

Cum a reacționat Universitatea Craiova

. Oficialii clubului au transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, faptul că un gigant precum

„Prestigiosul cotidian spaniol Marca i-a dedicat jucătorului nostru Anzor Mekvabishvili o pagină întreagă in prefața meciului din această seară, Spania – Georgia. ‘Mekvabishvili, inima Georgiei’”, a fost mesajul afișat de Universitatea Craiova.

Ce a declarat Mekvabishvili înainte de Spania – Georgia

Partida dintre Spania și Georgia este programată sâmbătă, de la ora 21:45. Fotbalistul oltenilor a vorbit cu Marca vizavi de acest duel și a transmis că este o mare onoare să joace împotriva ibericilor.

„Să-mi reprezint țara împotriva Spaniei este o mare onoare. În același timp, mă motivează să continui să muncesc și să ajung în mod constant la astfel de niveluri. Știm ce înseamnă Spania, ce potențial uriaș are. Dar și noi avem armele noastre”, a declarat Anzor Mekvabishvili, conform Marca.

Câte selecții are Anzor Mekvabishvili pentru Georgia

Înaintea partidei cu Spania, Anzor Mekvabishvili are nu mai puțin de 25 de apariții în tricoul Georgiei. Fotbalistul face parte dintr-o generație fantastică, acesta împărțind vestiarul cu jucători precum Mamardashvili, Kvaratskhelia și Mikautadze.

Mijlocașul a debutat în data de 25 martie 2022, ca ulterior să fie o prezentă constantă la lot. Cele mai importante partide au fost disputate în vara anului trecut, când Georgia trecea în premieră de faza grupelor la Campionatul European din Germania, iar Mekvabishvili era folosit în fiecare duel.