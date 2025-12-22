Jucătorul Universităţii Craiova îşi doreşte Steaua în SuperLiga: “Dacă aş avea puterea, le-aş da dreptul de promovare!”

ADVERTISEMENT

David Matei, puștiul Universității Craiova, este una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc. Fotbalistul adus în vară de la Steaua a fost desemnat „Promisiunea anului” la GALA FANATIK, iar jucătorul a oferit câteva declarații cel puțin interesante. Acesta este de părere că fosta sa echipă ar trebui să primească drept de promovare în Superliga României.

David Matei, „Promisiunea anului” în fotbalul românesc

Mihai Rotaru investește în viitor. iar puștiul dă semne că, în cel mai scurt timp, ar putea deveni o piesă de bază în echipa oltenilor și, de ce nu, chiar și la echipa națională.

Tânărul fotbalist impresionează prin tehnică, dar mai ales prin curajul pe care îl arată pe teren. David Matei este un fotbalist ofensiv, care nu se teme de fundașii mai experimentați din Superliga României. A reușit deja câteva faze interesante și are un potențial mare de creștere.

David Matei e de părere că Steaua ar trebui să aibă drept de promovare în Superliga României

a vorbit despre anul 2025, care este pe cale să se încheie, după ce a fost declarat „Promisiunea anului” la GALA FANATIK. Acesta a precizat că, în opinia sa, fosta echipă la care a jucat, Steaua, ar trebui să poată promova în Superliga României.

„A fost un an foarte bun. Se vede asta și prin faptul că am promovat din Liga a 2-a în Liga 1, la o echipă cu pretenții. A fost o experiență frumoasă la Steaua. Am învățat ce înseamnă fotbalul profesionist. Am crescut într-un mediu frumos, în care m-am dezvoltat în așa fel încât să ajung la Craiova.

Clar că este o situație foarte nefericită, din păcate. Nu am ce să fac eu. Dacă aș avea puterea, le-aș da drept de promovare. Poate pentru unii a fost surprinzător transferul. Eu cred că am avut un sezon bun în Liga a 2-a. Nu este surprinzător pentru mine.

Eu cred că, în momentul acesta, cu lotul pe care îl avem, sunt șanse bune la câștigarea titlului. Chiar dacă ultimele rezultate nu au fost favorabile, am arătat că suntem o echipă de primul loc, care se poate bate la campionat”, a spus David Matei, la GALA FANATIK.