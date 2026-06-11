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Carlos Mora, jucătorul Universității Craiova, a avut o evoluție notabilă în amicalul de lux Anglia – Costa Rica, încheiat 3-0 pentru britanici. Fundașul dreapta a fost titular și a bifat peste 80 de minute într-un duel în care echipa sa a fost supusă unei presiuni constante din partea uneia dintre cele mai puternice selecționate din fotbalul mondial.

Carlos Mora, evoluție consistentă în fața giganților englezi

Fotbalistul oltenilor a început partida de la Orlando din postura de titular și a fost unul dintre jucătorii de bază ai celor din Costa Rica în duelul cu selecționata Angliei, una dintre favoritele competiției. Deși britanicii au controlat în totalitate jocul și au câștigat clar, 3-0, Mora a rezistat pe teren peste 80 de minute, fiind implicat în fazele defensive și încercând să limiteze ofensiva adversă pe partea sa.

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e, jucătorul Universității Craiova a primit o notă de aproximativ 6.6, una considerată decentă în contextul unui meci în care Costa Rica a fost dominată clar la toate capitolele.

Într-un test de o asemenea dificultate, contra unei Anglii cu jucători de top mondial, simpla prezență constantă în primul „11” și minutajul ridicat reprezintă încă o dovadă a încrederii acordate de staff-ul tehnic al celor de la Costa Rica. Mai exact, în ultimul an, Mora a lipsit din echipa de start a naționalei din Costa Rica doar în momentele în care a acuzat o accidentare.

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Carlos Mora, coleg și prieten cu „legenda“ lui Real Madrid: „Este un lider înnăscut!“

La echipa națională, , fostul jucător al lui Real Madrid, sportiv pe care îl consideră o adevărată legendă. Experiența acestuia, acumulată la cluburi de top, este extrem de valoroasă pentru el și, tocmai din acest motiv, a vorbit cu multă admirație.

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„Este o legendă, desigur. A venit să aducă foarte mult, mai ales experiența de la echipele mari. Cred că este un lider înnăscut, toți îl urmează. Eu încerc să vorbesc mult cu el pentru a învăța lucruri. Îmi place să ascult mereu de la jucători care au fost la cluburi mari. Avem și alții în națională cu experiență și încerc să învăț de la toți. Pun în practică la antrenamente și acasă. Sunt recunoscător pentru tot ce mi-a oferit fotbalul la o vârstă atât de fragedă și pentru faptul că pot vorbi cu astfel de legende”, spunea nu demult jucătorul Universității Craiova, într-un interviu pentru presa din Costa Rica.

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„Oltenii“, în acțiune pe două continente în meciurile de verificare

Internaționalii Universității Craiova au fost împărțiți în această perioadă pe mai multe continente, fiecare răspunzând convocării la naționala sa imediat după încheierea sezonului la echipa de club. Pe lângă Mora, cel care a fost prezent cu naționala sa în America, Universitatea Craiova a mai avut alți doi jucători la reprezentativele Ucrainei și Georgiei: Romanchuk și Anzor.

Oleksandr Romanchuk a bifat două apariții în premieră în meciurile de verificare ale Ucrainei din luna iunie. , unde a evoluat în prima repriză, fiind înlocuit chiar la pauză. Ulterior, Romanchuk a fost din nou folosit în amicalul cu Danemarca. Acesta a fost integralist până în minutul 65, când partida a fost întreruptă definitiv în contextul incidentului petrecut pe teren, care l-a avut în prim plan pe Eriksen, iar jocul nu a mai fost reluat.

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De partea cealaltă, Anzor Mekvabishvili, titular de bază la naționala Georgiei, a avut un timp de joc mai redus în amicalele din luna iunie. În partida cu România, încheiată la egalitate, scor 1-1, mijlocașul Universității Craiova a fost introdus târziu, abia din minutul 84, fără a avea suficient timp pentru a influența jocul. În schimb, în al doilea amical, cu Bahrain (n.r. 2-0 pentru Georgia), selecționerul i-a oferit mai multe minute, Anzor intrând pe teren în minutul 71 și contribuind la gestionarea finalului de partidă.