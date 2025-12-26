Jucătorul uriaș de la națională care juca remi la ora 2 noaptea: „Nu vreau să distrug eu statui”

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni a vorbit despre fostul său coechipier de la echipa națională, Nicolae Dobrin. Fostul selecționer e de părere că „Gâscanul” nu a fost un jucător serios și a oferit un exemplu în acest sens din perioada în care cei doi evoluau împreună la prima reprezentativă.

Ladislau Boloni, analiză dură cu privire la Nicolae Dobrin

Ladislau Boloni a lăudat calitățile tehnice ale lui Nicolae Dobrin, însă a afirmat că fostul jucător al lui FC Argeș nu era un fotbalist „pe care puteai să contezi”, din cauza atitudinii din afara terenului. „Gicu Dobrin nu a fost un jucător serios, pe el nu puteai să contezi. A, că știa să ia mingea, să o ducă, să facă, a câștigat campionatul cu gol împotriva lui Dinamo. OK, dar a jucat fotbal trei ani de zile! Fotbal de mare nivel vreau să spun.

Dar ce ce? Este adevărat, Lucescu și Dinu au dominat Dinamo și au dominat echipa națională a lui Angelo (n.r. Niculescu) și Valentin Stănescu. Păi, Valentin Stănescu era, săracul, bâtă! Ăștia erau antrenorii. Și cred că nu le plăcea succesul lui Dobrin, erau invidioși pe succesul lui. Totuși, Dobrin, un bun Dobrin, trebuia să găsească soluții.

Eu am stat cu Dobrin în aceeași cameră când, înaintea unui meci important, la ora 02:00 încă juca remi pe bani cu Dudu Georgescu. Nu poți! Nu vreau să mai vorbesc despre asta. Că nu vreau să distrug eu statui. Dar cu Gicu Dobrin nu puteai să mergi la luptă, nu puteai!”, a declarat fostul selecționer al României pentru .

Ladislau Boloni, comparație între Dobrin, Balaci și Hagi

Ladislau Boloni i-a avut ca adversari direcți pe cei . Fostul mare internațional i-a comparat pe cei trei din acest punct de vedere.

„Pentru mine… eu tot timpul trebuia să marchez, ori pe Iordănescu, ori pe Dobrin, ori pe Ilie Balaci, ori pe Gică Hagi. Nicio problemă să-i marchez pe Iordănescu și Dobrin! Era mai greu puțin cu Balaci, era foarte greu împotriva lui Gică Hagi”, a afirmat Ladislau Boloni pentru sursa menționată.

În câte partide a evoluat Ladislau Boloni alături de Nicolae Dobrin

Ladislau Boloni, care avea să devină primul fotbalist român cu 100 de selecții la națională, a debutat la prima reprezenativă în 1975, când avea 28 de ani. Cei doi au fost coechipieri în 8 meciuri oficiale disputate pe parcursul a cinci ani, până la momentul în care „Prințul din Trivale” și-a încheiat cariera la națională.