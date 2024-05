Jude Bellingham a dezvăluit ce mesaj i-a trimis Jadon Sancho înainte de finala Champions League

. Meciul este unul cu totul special pentru Jude Bellingham. Vedeta galacticilor a evoluat 3 sezoane pentru echipa de pe Signal Iduna Park.

Jadon Sancho, mesaj pentru fostul său coleg înainte de duelul din Champions League

Bellingham se va reîntâlni sâmbătă cu o parte din foștii săi colegi de la Dortmund. Mijlocașul englez s-a remarcat în fotbalul mare la echipa din Bundesliga. Superstarul de la Real Madrid a dezvăluit că Jadon Sancho i-a transmis un scurt mesaj înainte de .

ADVERTISEMENT

„Nu am vorbit cu foștii colegi de la Borussia Dortmund. Dar când am ajuns în finală am primit un scurt mesaj de la Jadon, care mi-a scris ‘Ne vedem acolo’”, a precizat mijlocașul într-un interviu pentru Real Madrid TV.

Jadon Sancho și Jude Bellingham au rămas prieteni după perioada petrecută împreună la Borussia Dortmund. Mijlocașul de la Real a explicat că fostul său coleg a fost cel care l-a ajutat să se integreze în echipa Borussiei. Bellingham s-a despărțit de echipa de pe Signal Iduna Park vara trecută când a fost cumpărat de Real Madrid în schimbul sumei de 103 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Jadon Sancho, în schimb, a revenit la Dortmund după aventura de la Manchester United. Atacantul a fost cumpărat de ”Diavolii Roșii” în sezonul 2021/2022 în schimbul sumei de 85 milioane de euro, însă nu a reușit să se adapteze pe Old Trafford. A revenit la Borussia sub formă de împrumut și acum luptă pentru trofeul Champions League.

Jude Bellingham: ”Champions League este sinonim cu Real Madrid”

Jude Bellingham a vorbit despre meciul de sâmbătă de pe Wembley. Mijlocașul a precizat că este un adevărat vis devenit realitate să aibă șansa de a juca într-o finală Champions League. De asemenea, fotbalistul a transmis că adaptarea sa la Real Madrid a fost una foarte ușoară.

ADVERTISEMENT

„Este un meci cu totul special pentru mine. Poate este puțin emoționant având în vedere circumstanțele, însă sper să le las la vestiar. A fost un prim sezon foarte bun. Am primit un sprijin enorm de la jucători și membrii staffului. Au făcut ca adaptarea mea să fie una foarte rapidă.

Acesta este motivul pentru care am venit aici. E un vis devenit realitate să am șansa de a juca pentru acest club, să înscriu pentru acest club. Champions League este sinonim cu Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Mergi zilnic în interiorul stadionului și vezi fotografii cu jucători care țin în mână trofeul și asta e ceea ce vrei să faci și tu, să ai șansa să scrii istorie pentru club. Avem șansa asta sâmbătă”, a declarat Jude Bellingham înainte de finala Champions League.