Jude Bellingham a provocat cel mai mare scandal de la Cupa Mondială: a încălcat noua regulă FIFA și l-a înjurat pe selecționer! „VAR era la cafea”

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Jude Bellingham (22 de ani) a avut o evoluție slabă în meciul Anglia – Ghana 0-0 din grupa L de la Campionatul Mondial. Cu toate acestea, la final fotbalistul de la Real Madrid a fost desemnat „cel mai bun jucător al partidei”, dar a avut o reacție care denotă fair-play și a recunoscut că nu ar fi meritat să primească acest premiu. De asemenea, mijlocașul englez a transmis că distincția ar fi trebuit să meargă mai degrabă către un adversar.

Jude Bellingham, scandal de proporții la Campionatul Mondial

, a generat și o nervozitate destul de crescută din partea fostului fotbalist de la Borussia Dortmund, în special în finalul primei reprize. Atunci, el a comis un fault destul de dur asupra unui adversar, fiind însă iertat de acordarea unui cartonaș galben. La scurt timp, după ce s-a fluierat finalul primei părți a jocului, s-a iscat și un conflict între jucătorii celor două echipe.

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În acest context, Jude Bellingham a fost surprins la un moment dat în timp ce purta o discuție care părea destul de aprinsă cu Jordan Ayew. Mijlocașul Angliei a dus mâna la gură când i-a transmis adversarului său anumite cuvinte, chestiune care mai nou este interzisă de către FIFA. De altfel, recent, Nu a fost însă și cazul starului de la Real Madrid, care deci a fost iertat din nou de către arbitru, de data aceasta de acordarea cartonașului roșu.

Ce a făcut starul lui Real Madrid în Anglia – Ghana 0-0

Tensiunile au continuat, iar la scurt timp Bellingham a intrat într-un conflict verbal destul de dur și cu staff-ul tehnic al naționalei Ghanei, în special cu selecționerul portughez Carlos Queiroz. Potrivit anumitor jurnaliști englezi, fotbalistul chiar l-ar fi și înjurat pe acesta la un moment, spunându-i: „Du-te dracului!”. La finalul partidei, jucătorul a încercat să minimizeze scandalul și a spus că îl respectă pe lusitan, dar a transmis și că acesta l-a deranjat prin faptul că a insistat foarte mult ca el să fie avertizat cu galben după acel fault.

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De asemenea, Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, i-a luat apărarea „elevului” său. În schimb, Queiroz, fără să ofere însă mai multe detalii în acest sens, a lăsat de înțeles într-o anumită măsură că într-adevăr Jude Bellingham a apelat la niște cuvinte destul de aspre în momentele respective: „A avut o reacție urâtă, cu anumite cuvinte urâte spuse, și de acolo a pornit totul”.

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Carlos Queiroz a acuzat dur arbitrajul de la Anglia – Ghana

Pe de altă parte, tot cu ocazia conferinței de presă susținute la , Carlos Queiroz a criticat în termeni destul de duri arbitrajul și a acuzat că echipa lui a fost privată de acordarea unui penalty, la o fază la care, în viziunea sa, fotbalistul englez implicat ar fi trebuit și eliminat pentru fault în postură de ultim apărător: „Nu sunt sigur că VAR-ul mai funcţionează la Cupa Mondială. Mai avem VAR? Funcţionează? Am nişte îndoieli în privinţa asta. O altă lovitură de pedeapsă pe care trebuie să o primească Ghana, un penalty clar împotriva Angliei, nu s-a dat. Am avut şansele noastre până la punctul în care a fost vorba de noroc. Suntem foarte norocoşi. Încă o dată, VAR a mers la o cafea. E firesc, aş vrea să-mi beau şi eu cafelele din când în când, dar a fost penalty clar, cartonaş roşu.

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Aveţi vreo îndoială în privinţa asta? Voi, cei care aţi văzut meciul, aveţi vreo îndoială sau doar eu am fost prezent la meci? În cele din urmă, de aceea spun că a fost un rezultat corect. Ei au avut o posesie mai bună, noi am luptat mai mult, mai bine, ne-am creat ocazii, ei au avut ocazii în final. Cred că sunt mulţumiţi și ei şi sunt mulţumit și eu cu acest egal. Îmi pare rău pentru sarcasmul meu, dar dacă spun astfel de lucruri serios, mă pedepsesc, aşa că sper că înţelegeţi că glumesc”.