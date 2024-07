Jude Bellingham, entuziast după calificarea Angliei în semifinale la EURO 2024: ”Cel mai bun meci al nostru!”

Insularii au acces în careul de ași după o partidă extrem de dramatică la Dusseldorf. Conduși cu 1-0, elevii lui Gareth Southgate au revenit prin golul înscris de Bukayo Saka și apoi .

Jude Bellingham, euforic după ce Anglia a mers în semifinale la EURO 2024

La finalul întâlnirii Anglia – Elveția 5-3 la loviturile de departajare, superstarul Jude Bellingham a vorbit despre calificarea în semifinale la EURO 2024 și a mărturisit că echipa sa a făcut cel mai bun joc din tot turneul.

”Una peste alta, cel mai bun meci al nostru la acest turneu. Am simțit că avem controlul și am stat bine și în defensivă, doar că am ratat la ocaziile mari. Lucrurile pe care nu le poți măsura sau vedea, caracterul și mentalitate, le-am avut la loviturile de departajare.

Jucătorii care au intrat au lovit de puține ori balonul și au mers apoi să execute un penalty, cu atât de multă presiune. Sunt mulți băieți speciali în vestiar. Uneori poți și să ratezi un penalty, se întâmplă, dar e o consolare când știi că urmezi un proces”, a declarat Bellingham.

Saka abia aștepta momentul revanșei la lovituri de departajare

Căpitanul Harry Kane, care a fost schimbat cu 10 minute înainte de finalul prelungirilor din cauza unor probleme medicale, a dat asigurări că nu este nimic grav și va putea să joace în semifinale.

”Sunt bine. Am avut crampe. A fost bine, pentru că Ivan (n.r. – Toney) este incredibil la loviturile de departajare. Totul este bine. A fost încă un meci greu. A fost un gol fantastic al lui Bukayo Saka. Penalty-urile sunt penalty-uri, dar eram pregătit.

Chiar dacă eram pe bancă, am fost siguri că băieții vor reuși. Cinci din cinci și . Avem încredere în oricine ar fi pe teren, avem jucători care au dovedit la loviturile de la 11 metri. Avem mult mai multă experiență decât anii trecuți și am arătat-o pe gazon”, a spus Kane.

”Presiunea de a executa penalty-uri este ceva ce mă provoacă. Am ratat o dată, dar sunt genul de tip care vrea să se pună din nou în această poziție. Știu că sunt o mulțime de oameni cu emoții care privesc, cum ar fi familia mea, dar eu mi-am păstrat calmul și am marcat penalty-ul.

A fost foarte dificil să revin de la așa ceva, astăzi am profitat de șansă. O să păstrez mereu momentul în albumul meu cu amintiri. Am simțit că am dominat jocul, sunt mândru că ne-am calificat, sunt mândru că am marcat din penalty”, a afirmat și Bukayo Saka, cel care rata la loviturile de departajare în finala pierdută cu Italia la EURO 2020.