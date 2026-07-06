Jude Bellingham, gest superb pentru un jurnalist cu handicap! A fost singurul care s-a oprit: „Multă dragoste”

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Campionatul Mondial nu este doar despre meciurile de fotbal, ci și despre poveștile frumoase petrecute la turneul final. După ce Anglia a reușit să treacă de Republica Democrată Congo în șaisprezecimile competiției, Jude Bellingham a dat dovadă de un caracter deosebit, spre încântarea tuturor privitorilor.

Jude Bellingham, gest superb pentru un jurnalist cu handicap

La scurt timp după victoria obținută în șaisprezecimi, jucătorii din lotul Angliei se aflau pe tunelul ce duce la autocar. Un jurnalist din Venezuela, aflat în scaun cu rotile, a încercat să obțină o reacție de la fotbaliștii britanici cu privire la cutremurele care au zguduit țara din America de Sud.

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Dacă majoritatea starurilor convocate de selecționer pentru turneul final au ignorat solicitările ziaristului, același lucru nu s-a întâmplat și în cazul lui Jude Bellingham. Fotbalistul s-a oprit, l-a salutat pe jurnalist și a discutat cu foarte multă seriozitate subiectul pus în discuție: cutremurele din Venezuela.

„Mult curaj pentru toți cei din Venezuela și multă dragoste!”, a transmis Jude Bellingham pentru toți cetățenii din Venezuela greu încercați de cutremurele din ultima perioadă. Prin acest mesaj, fotbalistul de la Real Madrid și-a scos în evidență latura umană, spre încântarea tuturor suporterilor.

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Respect à Jude Bellingham 🫡 — Vibes Foot (@VibesFoot)

Anglia, calificare cu emoții în optimi

După calificarea obținută în fața Republicii Democrate Congo, reprezentativa din Albion a dat peste un adversar mai dificil: Mexic. Același Jude Bellingham a înscris de două ori în prima repriză a partidei din optimi, ca mai apoi nord-americanii să reacționeze prin Quinones. În cele din urmă, , iar reușita lui Jimenez nu a fost suficientă pentru . În urma acestui rezultat, naționala „Celor Trei Lei” va juca contra Norvegiei în sferturile de finală de la Campionatul Mondial.