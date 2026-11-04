Jude Bellingham, gol de pe altă planetă cu echipa lui Răzvan Marin în Champions League! Video

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Jude Bellingham (23 de ani) a marcat un gol cu adevărat de excepție miercuri seară în meciul AEK Atena – Real Madrid, disputat în cadrul Internaționalul român Răzvan Marin (30 de ani) a început această partidă doar pe banca de rezerve.

Jude Bellingham, gol minunat, cu călcâiul, în meciul AEK Atena – Real Madrid din Champions League, cu Răzvan Marin rezervă

Mijlocașul ofensiv englez a egalat la 1 în minutul 32 cu o execuție superbă, cu călcâiul piciorului stâng, el fiind dreptaci la bază, din centrul careului, după o centrare la firul ierbii furnizată de Cucurella din flancul stâng. Portarul grecilor nu a avut nicio șansă de intervenție la această execuție, el fiind și surprins de alegerea făcută de Bellingham într-o poziție destul de dificilă pentru el și fiind și prins în colțul opus.

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Anterior acestui moment, AEK Atena surprinsese pe toată lumea și deschisese scorul în acest meci cu Real Madrid, încă din minutul 12, grație golului marcat de Aboubakary Koita. După cum s-a notat și mai sus, nu a fost titularizat în această partidă, o decizie destul de ciudată a antrenorului sârb Marko Nikolic (47 de ani), în contextul în care în principiu mijlocașul român este unul dintre cei mai importanți jucători ai formației din Grecia de ceva timp încoace.

Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 60

Pe de altă parte însă, despre internaționalul român se spune în Grecia că s-ar fi confruntat în ultimele zile cu anumite probleme medicale. Și din acest motiv nu ar fi fost titularizat în acest meci, pentru a nu se forța o agravare în ceea ce îl privește. La finalul săptămânii trecute, Marin a fost titular în derby-ul pierdut de AEK pe terenul lui Panathinaikos, scor 0-2 și a fost înlocuit în minutul 74 cu Mantalos. În cele din urmă, Răzvan Marin a fost totuși introdus pe teren în acest meci cu Real Madrid. El a intrat în minutul 60 în locul lui Gacinovic.