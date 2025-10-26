Jude Bellingham l-a pus la punct pe Lamine Yamal imediat după Real Madrid – Barcelona 2-1: „Mai puțină vorbăraie”

Meciul dintre Real Madrid și Barcelona și-a respectat încă o dată statutul de cel mai așteptat derby al Europei. Galacticii au spart gheața după ce au pierdut ultimele patru întâlniri contra rivalilor de la Barcelona. După ce a avut mai multe declarații acide la adresa lui Real Madrid, Lamine Yamal a fost „taxat” de Jude Bellingham imediat după meci cu o postare pe Instagram.
Real Madrid a meritat victoria în meciul de duminică după-amiază, iar Lamine Yamal, cel ce a creat multă vâlvă în spațiul public cu declarațiile sale, a fost aproape invizibil. „Perla” catalanilor nu a avut foarte multe realizări, iar la finalul partidei a fost mustrat de jucătorii Realului pentru ce a spus despre echipa de pe Bernabeu.
La finalul partidei, Jude Bellingham, care a marcat golul de 2-1, a postat o poză cu celebrarea sa de la golul ce s-a dovedit a fi decisiv, iar pe fundalul imaginii postate la InstaStory a ales o piesă intitulată „Mai puțină vorbăraie”, interpretată de celebrul Elvis Presley, iar versurile ei, cu direcție către Yamal, sună în felul următor:
„Mai puțină vorbăraie și mai multă acțiune, te rog. Toată această tensiune nu-mi dă satisfacție. Mai multe mușcături și mai puține lătrături. Mai puțină luptă și mai multă scânteie”, spune Elvis Presley în piesa sa.
Invitat la emisiunea unui cunoscut streamer din Spania, Lamine Yamal a făcut o serie de declarații foarte nepotrivite la adresa lui Real Madrid, mai ales înaintea unui derby de o asemenea magnitudine. El a spus că Real Madrid fură și se plânge foarte mult, iar această denigrare duce atât la jignirea adversarilor, cât și a celui mai important eveniment sportiv din Spania.
Chiar dinainte de partidă, s-a aflat că Dani Carvajal va dori să aibă o discuție cu Lamine Yamal față în față, doar că din cauza tensiunii ei nu au putut avea un dialog civilizat, iar la finalul meciului s-a iscat un scandal monstru pe terenul de fotbal. Jucătorii Realului au gesticulat vehement către tânărul jucător al Barcelonei și i-au transmis mesajul „Vorbești prea mult, ține-ți gura!”.
În timpul meciului de pe Bernabeu, Yamal a fost întâmpinat de o atmosferă foarte ostilă și a fost fluierat la orice atingere a avut-o pe teren. Toate aceste huiduieli l-au copleșit, iar performanța sa din timpul jocului a fost una extrem de dezamăgitoare.
Arbitrul a avut de lucru în Real Madrid – Barcelona încă din minutul al doilea. Vinicius Junior a fost într-o zi de grație împotriva marilor rivali și a adus panică în jurul careului advers. Lamine Yamal a avut un duel cu atacantul brazilian în interiorul suprafeței de pedeapsă, iar „centralul” a dictat penalty.
După ce a revăzut faza la monitoarele VAR, spaniolul și-a schimbat decizia, anulând penalty-ul dat „los blancos”. Cu toate acestea, un cunoscut arbitru din Spania a explicat de ce în opinia sa este lovitură de pedeapsă valabilă, iar argumentele sale au fost pertinente.