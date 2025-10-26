Sport

Jude Bellingham l-a pus la punct pe Lamine Yamal imediat după Real Madrid – Barcelona 2-1: „Mai puțină vorbăraie”

Jude Bellingham a înscris golul decisiv din „El Clasico”, iar la final nu putea să uite să îl mustreze pe adversarul de la Barcelona, Lamine Yamal. Ce i-a transmis starul lui Real Madrid pe Instagram
Ciprian Păvăleanu
26.10.2025 | 21:57
Jude Bellingham a avut un mesaj discret pentru Lamine Yamal după El Clasico. Foto: Colaj FANATIK
Meciul dintre Real Madrid și Barcelona și-a respectat încă o dată statutul de cel mai așteptat derby al Europei. Galacticii au spart gheața după ce au pierdut ultimele patru întâlniri contra rivalilor de la Barcelona. După ce a avut mai multe declarații acide la adresa lui Real Madrid, Lamine Yamal a fost „taxat” de Jude Bellingham imediat după meci cu o postare pe Instagram.

Înțepături subtile pentru Lamine Yamal. Ce a postat Jude Bellingham la finalul meciului Real Madrid – Barcelona 2-1

Real Madrid a meritat victoria în meciul de duminică după-amiază, iar Lamine Yamal, cel ce a creat multă vâlvă în spațiul public cu declarațiile sale, a fost aproape invizibil. „Perla” catalanilor nu a avut foarte multe realizări, iar la finalul partidei a fost mustrat de jucătorii Realului pentru ce a spus despre echipa de pe Bernabeu.

La finalul partidei, Jude Bellingham, care a marcat golul de 2-1, a postat o poză cu celebrarea sa de la golul ce s-a dovedit a fi decisiv, iar pe fundalul imaginii postate la InstaStory a ales o piesă intitulată „Mai puțină vorbăraie”, interpretată de celebrul Elvis Presley, iar versurile ei, cu direcție către Yamal, sună în felul următor:

„Mai puțină vorbăraie și mai multă acțiune, te rog. Toată această tensiune nu-mi dă satisfacție. Mai multe mușcături și mai puține lătrături. Mai puțină luptă și mai multă scânteie”, spune Elvis Presley în piesa sa.

Postare Bellingham Instagram
Postarea lui Jude Bellingham de pe Instagram

De la ce a pornit scandalul dintre Lamine Yamal și jucătorii de la Real Madrid

Invitat la emisiunea unui cunoscut streamer din Spania, Lamine Yamal a făcut o serie de declarații foarte nepotrivite la adresa lui Real Madrid, mai ales înaintea unui derby de o asemenea magnitudine. El a spus că Real Madrid fură și se plânge foarte mult, iar această denigrare duce atât la jignirea adversarilor, cât și a celui mai important eveniment sportiv din Spania.

Chiar dinainte de partidă, s-a aflat că Dani Carvajal va dori să aibă o discuție cu Lamine Yamal față în față, doar că din cauza tensiunii ei nu au putut avea un dialog civilizat, iar la finalul meciului s-a iscat un scandal monstru pe terenul de fotbal. Jucătorii Realului au gesticulat vehement către tânărul jucător al Barcelonei și i-au transmis mesajul „Vorbești prea mult, ține-ți gura!”.

În timpul meciului de pe Bernabeu, Yamal a fost întâmpinat de o atmosferă foarte ostilă și a fost fluierat la orice atingere a avut-o pe teren. Toate aceste huiduieli l-au copleșit, iar performanța sa din timpul jocului a fost una extrem de dezamăgitoare.

Lamine Yamal, în mijlocul unei faze controversate în El Clasico

Arbitrul a avut de lucru în Real Madrid – Barcelona încă din minutul al doilea. Vinicius Junior a fost într-o zi de grație împotriva marilor rivali și a adus panică în jurul careului advers. Lamine Yamal a avut un duel cu atacantul brazilian în interiorul suprafeței de pedeapsă, iar „centralul” a dictat penalty.

După ce a revăzut faza la monitoarele VAR, spaniolul și-a schimbat decizia, anulând penalty-ul dat „los blancos”. Cu toate acestea, un cunoscut arbitru din Spania a explicat de ce în opinia sa este lovitură de pedeapsă valabilă, iar argumentele sale au fost pertinente.

