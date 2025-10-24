Jude Bellingham, relație specială cu reportera care l-a invitat la ea acasă. Cum au fost surprinși cei doi

ADVERTISEMENT

Mijlocașul Jude Bellingham (22 de ani) are o relație specială cu reportera care l-a invitat la ea acasă. Cum au fost surprinși cei doi după meciul Real Madrid – Juventus, scor 1-0, unde golul a fost marcat chiar de sportivul englez.

Jude Bellingham, legătură inedită cu reportera care l-a chemat la ea acasă

În martie 2024, după un meci important Jude Bellingham era intervievat de o reporteră celebră. Jucătorul celor de la Real Madrid a avut la acel moment un dialog neașteptat cu Alessia Tarquinio, care lucrează pentru Amazon Prime Video.

ADVERTISEMENT

Femeia în vârstă de 49 de ani i-a cerut fotbalistului un sfat pentru fiul său, care este fan al acestuia. Aceasta a menționat că băiatul nu o ascultă, la final punându-i o întrebare care poate fi catalogată drept incomodă.

„Am o ultimă întrebare pentru tine. Vrei să vii acasă cu mine?”, a spus jurnalista, conform . Imediat ce a primit această întrebare, sportivul de 22 de ani s-a arătat completat surprins. Cu toate acestea, a început să râdă.

ADVERTISEMENT

La un an și jumătate distanță de acest interviu Jude Bellingham și Alessia Tarquinio s-au întâlnit din nou. Între cei doi este o legătură specială, fanii observându-i că discută relaxați. În plus, sunt prieteni foarte buni.

ADVERTISEMENT

Jude Bellingham & Alessia Tarquinio after the game. MY FAVS.🤍🤍🤍 — Ria (@itsjudithworld)

Cine este iubita lui Jude Bellingham

Jude Bellingham are de mai multă vreme o relație sentimentală cu un model mai mare cu 5 ani. se iubește cu Ashlyn Castro, în vârstă de 27 de ani, care este o prezență activă pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Influencerița născută în Los Angeles face furori în mediul virtual. Are peste 620.000 de urmăritori, fiind activă și pe alte platforme, cum ar fi TikTok. Tânăra este discretă cu viața personală, însă împărtășește conținut despre frumusețe, modă și stil de viață.

Ea a devenit cunoscută datorită legăturilor amoroase pe care le-a avut până acum. S-a iubit cu persoane celebre, fiind asociată cu actorul Michael B. Jordan și cu jucătorii NBA, LaMelo Ball și Terance Mann, scrie .

Aceste relații nu au fost niciodată confirmate oficial de partenera lui Jude Bellingham. Jucătorul de la Real Madrid nu are imagini cu frumoasa brunetă pe Internet, însă cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de paparazzi în timpul unei vacanțe.

Totodată, au fost văzuți recent împreună într-o lojă VIP la Santiago Bernabéu. Imaginile au fost imortalizate în timpul meciului din La Liga dintre Real Madrid și Girona, aspect care a alimentat zvonurile că influencerița s-ar fi mutat la Madrid.

Până acum vedeta nu a făcut nicio declarație în această privință, însă activitatea din mediul virtual arată că petrece mai mult timp în Spania. În altă ordine de idei, sportivul a discutat deschis despre prin care a trecut în urmă cu ceva timp.

Declarația lui Jude Bellingham, după Real Madrid-Juventus 1-0

„Este o senzație incredibilă. Nu mai reușisem să marchez de mult timp. Visez la un moment ca acesta în Liga Campionilor, împotriva unei echipe mari, și să fiu eu cel care înscrie golul victoriei.

Este incredibil. Să joci bine este important, dar să dai golul decisiv ajută foarte mult echipa. Sunt foarte fericit. Este o seară grozavă. Cred că în primul an am jucat în mai multe sisteme diferite cu Carlo.

Îi place să fie flexibil în modul în care abordează jocul și în felul în care își poziționează jucătorii. Nu știu exact ce s-a schimbat din primul an în al doilea.

Cred că, dacă aș sta să mă gândesc mai atent, aș putea identifica mai clar unde am jucat și cum a fost prestația mea. Nu cred că anul trecut a fost un dezastru, nici pe departe. Am înscris totuși 15 goluri.

Am oferit 14 pase de gol și am avut multe momente bune. Știu că, în general, s-a simțit că a fost mai slab, dar eu nu cred asta”, a explicat Jude Bellingham, după meciul Real Madrid-Juventus 1-0, potrivit .