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Într-un clip publicitar lansat de curând Jude Bellingham este ”certat” de Lewis Hamilton pentru că nu are permis de conducere. Renumitul jucător de fotbal a făcut o dezvăluire unică despre această parte din viața sa.

Jude Bellingham, replică amuzantă pentru Lewis Hamilton

Real Madrid a luat decizia și a început negocierile, după ce agentul a cerut vânzarea lui Jude Bellingham (23 ani). Fotbalistul britanic care joacă pe postul de mijlocaș ar urma să prelungească contractul până în 2032. În prezent înțelegerea este valabilă până în vara anului 2029. Anunțul vine după ce .

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Disputa a avut loc la finalul partidei Anglia – Argentina 1-2 din Cupa Mondială 2026. Ulterior, pentru sportivul care a avut un schimb de replici savuros cu Lewis Hamilton (41 ani). A apărut alături de celebrul pilot de curse într-o reclamă care promovează un joc video cu Formula 1.

Pilotul de la Ferrari fost convins de EA Sports să se întâlnească cu unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume. În urma acestei întrevederi a rămas surprins când a auzit că jucătorul nu deține permis de conducere. Discuția lor s-a desfășurat în timp ce se jucau pe controllere. „Știi să conduci ca în viața reală?”, a vrut să știe iubitul lui Kim Kardashian (45 ani).

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„Nu”, a fost răspunsul lui Jude Bellingham, Lewis Hamilton dorind să afle dacă sportivul este șofer. „Nu, fără licență, nimic… E penibil”, a adăugat jucătorul lui Real Madrid. Pilotul de Formula 1 a punctat faptul că are 23 de ani și că nu deține un permis de conducere. „Știu. Știu. Toată lumea îmi spune mereu. E ca și cum ar fi mama”, a încheiat Jude Bellingham.

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Clipul cu cei doi sportivi internaționali a devenit imediat viral pe rețelele de socializare, unde internauții au comentat în număr foarte mare. Jucătorul de fotbal se numără printre puținele vedete de la Real Madrid care nu deține permis de conducere, deși deține mașini de lux foarte scumpe primite de la sponsorii clubului cu care are contract.

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Cine îl aduce la antrenamente pe Jude Bellingham

Jude Bellingham s-a alăturat clubului spaniol în anul 2023, iar de atunci este batjocorit adesea pentru că nu are permis de conducere. E pus la zid pentru acest aspect, în ciuda faptului că este unul dintre cei mai buni fotbaliști. El este adus la antrenamentele echipei sale de către mama sa sau de anumiți prieteni apropiați.

În altă ordine de idei, a primit acceptul pentru a filma reclama cu Lewis Hamilton pentru că Real Madrid are o alianță cu Ferrari prin intermediul sponsorului lor comun, HP. Datorită acestei înțelegeri, cu puțin timp în urmă pilotul de curse britanic a primit acordul să viziteze împreună cu colegul său, Charles Leclerc, stadionul Santiago Bernabeu, tot pentru o reclamă.