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Contractul lui Jude Bellingham (23 de ani) cu Real Madrid expiră în 2029, însă cele două părți au ajuns la un acord, iar înțelegerea ar urma să fie prelungită. Englezul ar urma să încaseze un salariu similar cu cel al lui Vinicius, al cărui contract a fost prelungit în această vară, iar acesta a pus și condiții legate de performanța sportivă.

Jude Bellingham își va prelungi contractul cu Real Madrid. Ce salariu va primi

Jude Bellingham încasează momentan un salariu de 15 milioane de euro net pe sezon la Real Madrid, însă englezul ar urma să își prelungească înțelegerea. Conform publicației , mijlocașul este văzut de club la același nivel ca Vinicius Junior și Kylian Mbappe, iar acesta ar urma să primească un salariu similar cu cel al brazilianului, aproximativ 25 de milioane de euro net pe sezon.

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Singurul fotbalist plătit mai bine decât cei doi rămâne Kylian Mbappe, care încasează peste 30 de milioane de euro. Jude Bellingham a cerut și garanții din punct de vedere sportiv pentru a-și prelungi contractul, ținând cont de faptul că Real Madrid nu a câștigat niciun trofeu în ultimii doi ani, iar șefii „galacticilor” l-au convins pe englez. Cele două părți au ajuns la un acord, iar oficializarea noului contract pare a fi doar o chestiune de timp.

Real Madrid și-a „betonat” vedetele

Deși echipa nu a avut succes în ultimele sezoane, Florentino Perez are mare încredere în proiectul actual de la Real Madrid. Aproape toți jucătorii importanți din lot au contracte cel puțin până în 2030, ultima mutare oficializată fiind prelungirea înțelegerii lui până în 2032. Marc Cucurella și Yan Diomande, achiziționați în această vară, au și ei contracte până în 2032, la fel ca și în acest an.

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Kylian Mbappe, Federico Valverde și Eduardo Camavinga au înțelegeri până în 2029, singurii jucători cu contracte mai scurte fiind cei trecuți de 28 de ani sau fotbaliștii aflați în plan secund. Printre aceștia se numără Antonio Rudiger, Brahim Diaz, Eder Militao, Bernardo Silva, Rodrygo sau Thibaut Courtois. Actualul contract al portarului expiră la finalul acestui sezon, însă belgianul ar fi ajuns la un acord pentru a-l prelungi până în 2028.