Jude Bellingham, situație extrem de delicată la Real Madrid. Starul britanic a confirmat: „Am ajuns la capătul răbdării”

Jude Bellingham se află într-o situație foarte delicată la Real Madrid, deja de destul de mult timp. El se confruntă cu o problemă medicală gravă încă din 2023. La scurt timp după ce s-a transferat la echipa de pe „Santiago Bernabeu” de la Borussia Dortmund în schimbul sumei de 113 milioane de euro, mijlocașul englez în prezent în vârstă de 21 de ani a suferit o accidentare la umăr.

Jude Bellingham a confirmat că se află într-o situație delicată de ceva timp la Real Madrid, la scurt timp după ce a marcat la Mondialul Cluburilor

Doar că nu a dorit să se opereze la acel moment, întrucât a vrut să se afirme la gruparea blanco și să își câștige astfel locul de titular cât mai rapid, bineînțeles în condițiile în care suma plătită de „galactici” în schimbul său a fost una foarte mare și, în mod evident, pretențiile de la el erau încă de atunci foarte mari.

Așa că el a amânat cât mai mult timp posibil acest moment. Se pare totuși că acum nu se mai poate continua cu această situație. Astfel, recent, jurnaliștii englezi de la BBC au informat că imediat după încheierea parcursului Realului la Campionatul Mondial al Cluburilor.

După cum se știe deja destul de bine, această competiție se desfășoară în această perioadă în Statele Unite ale Americii. În mod evident, obiectivul este reprezentat de câștigarea trofeului. Marea finală a fost programată să se dispute pe data de 13 iulie.

Englezul a explicat cât de delicată este situația în care se află deja de foarte mult timp: „Am ajuns la capătul răbdării”

Madrilenii au debutat cu stângul la competiția jucată în premieră în noul format, 1-1 cu Al-Hilal. Ulterior însă, formația din La Liga a reușit să îi învingă pe mexicanii de la Pachuca, scor 3-1, chiar dacă a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 7. Atunci, Raul Asencio a fost eliminat direct.

Bellingham a fost titular și în acest meci și chiar a deschis scorul în minutul 35. Ulterior, el a fost înlocuit în minutul 60 cu Dani Ceballos. La final, internaționalul englez a fost întrebat și despre situația sa medicală și a explicat că a ajuns pur și simplu să nu mai reziste în aceste condiții, din cauza mai multor elemente. Dar în primul rând din perspectivă mentală.

„M-am săturat de acea proteză. Sper să ajungem în finală și să mă operez la câteva zile după pentru a rezolva această problemă. Sunt foarte fericit din perspectiva asta. A trecut mult timp.

Am ajuns într-un punct în care durerea nu mai este atât de mare. Mai degrabă am ajuns să mă satur de situație, cu adversari care trag de ea și trebuie de fiecare dată să o aranjez din nou.

Cred că am ajuns la capătul răbdării cu această situație. M-am săturat să joc cu proteză, în special pe această căldură, și ar fi frumos să am din nou înapoi vechiul meu corp. Sunt într-un punct în care sunt gata să am din nou un umăr liber și un corp liber”, a spus Jude Bellingham, citat de

Așadar, este de așteptat ca Bellingham să rateze în principiu primele săptămâni din sezonul viitor. Pentru Real Madrid urmează acum ultimul meci din faza grupelor de la Mondialul Cluburilor. Echipa lui Xabi Alonso se duelează cu RB Salzburg pe data de 27 iunie.