Dezvăluiri-bombă din dosarul ”paralel” al lui Călin Georgescu. Cine e fostul senator PSD chemat să rezolve ”problema cu CCR”

FANATIK vine cu dezvăluiri explozive din dosarul lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale fiind trimis în judecată alături de Horațiu Potra și un grup de mercenari pentru acțiuni împotriva ordinii statale.

Noi dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu

Un nume extrem de interesant apare în dosarul suveranistului a cărui apariție a provocat haos pe scena politică românească în toamna anului 2024, iar momentul în care o apropiată a lui Călin Georgescu a apelat la personajul controversat cu legături importante în cercurile de putere nu e tocmai întâmplător, în opinia procurorilor.

Așa cum se știe, în luna septembrie 2025, Parchetul General a finalizat rechizitoriul din dosarul lui Călin Georgescu, pe care l-au trimis la Oficial, cazul se află în faza de cameră preliminară (o etapă tehnică, dar care poate fi decisivă), în care avocații încearcă să demonteze acuzațiile înainte ca procesul propriu-zis să înceapă. Neoficial, lucrurile par ceva mai complicate.

Ce mutări au făcut avocații lui CG și Potra. Fostul candidat la prezidențiale nu i-a convins pe judecători cu privire la cererile formulate

În dosar, chiar și această fază preliminară, au apărut deja fisuri cu privire la persoanele care trebuie să răspundă în fața judecătorilor. Avocații lui și ai celorlalți inculpați au ridicat mai multe excepții privind legalitatea probelor și a urmăririi penale, unele dintre acestea fiind admise. Pe înțelesul tuturor, au fost eliminate din dosar declarații ale unor martori-cheie, printre altele. În schimb, pentru Călin Georgescu, situația este diferită: toate excepțiile ridicate de apărare au fost respinse. Altfel spus, în ceea ce-l privește, dosarul rămâne intact.

Judecătoarea din dosarul lui Călin Georgescu, bănuită că ar fi încercat să influențeze soarta anchetei

Un nume care cântărește destul de mult în dosarul lui CG este cel al judecătoarei Adriana Stoicescu, iar prezența ei nu este întâmplătoare și nici marginală. Din rechizitoriu, reiese că între aceasta și Călin Georgescu a existat o relație de interacțiune directă cu mult timp înainte să se înscrie în cursa prezidențială (conform unor date ar fi vorba de anul 2019, însă potrivit informațiilor noastre, s-ar menționa anul 2021). Acesta e motivul, de altfel, pentru care DNA a instrumentat inițial acest dosar, implicarea unui magistrat.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, procurorii au mers și pe o pistă paralelă, aceea că Adriana Stoicescu ar fi încercat să-i ofere sprijin lui Călin Georgescu folosindu-se de cunoștințele sale. Magistratul a fost bănuit că a încercat să intervină în dosarul penal privind presupusul grup infracțional organizat din care ar face parte Călin Georgescu.

Dosar separat și abandonat: controversatul personaj cu care s-ar fi văzut judecătoarea după anularea alegerilor

Adriana Stoicescu ar fi fost vizată într-un dosar deschis paralel ”in rem” (cu privire la faptă, nu la persoană), după o sesizare făcută din oficiu de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Dosarul avea ca obiect ”favorizarea făptuitorului”, iar Stoicescu a fost audiată ca martor. Ulterior, cele două dosare, al lui Călin Georgescu (de comunicare de informații false) și al Adrianei Stoicescu (de favorizare a făptuitorului – in rem), au fost reunite, însă Parchetul General a clasat partea legată de judecătoare pentru că nu avea competență pentru această faptă.

Există câteva elemente extrem de interesante în această ”parte de dosar”. Procurorii au încercat să dovedească atunci posibilele tentative ale judecătoarei de a interveni pentru sprijinirea lui Georgescu, pornind de la conexiunile cu persoane influente în mediul politic și administrativ.

Cel mai spectaculos detaliu vine abia acum. La data de 9 decembrie 2024 (adică la trei zile după anularea alegerilor, care a avut loc într-o zi de vineri, de Sfântul Nicolae), judecătoarea s-ar fi întâlnit cu Florea ”Ică” Voinea, fost parlamentar și personaj cu conexiuni adânci în zona de putere. Potrivit datelor din dosar obținute de FANATIK, se pare că scopul întâlnirii dintre cei doi ar fi unul destul de clar în viziunea procurorilor.

De ce ar fi apelat Stoicescu la ”Ică” Voinea și cine este el

Întâlnirea s-ar fi produs ”pentru identificarea unor magistrați dispuși să sprijine demersurile împotriva unor măsuri ale organelor de urmărire penală precum și inițierea unor acțiuni pentru contestarea deciziei Curții Constituționale de anulare a alegerilor”.

Apariția lui Florea ”Ică” Voinea în acest dosar trezește niște semne serioase de întrebare, iar pentru a înțelege acest lucru, relatăm câteva detalii curioase despre fostul parlamentar. În vârstă de 69 de ani, Voinea e unul din acei lideri politici din umbră, care a acumulat o influență considerabilă în spatele scenei. A fost deputat în partidul lui Dan Voiculescu, apoi senator PSD și, potrivit mai multor surse politice, ar fi fost unul dinte oamenii extrem de influenți în perioada guvernării Vioricăi Dăncilă. În acea perioadă, i s-a atribuit chiar titulatura de „premier din umbră”.

Apropiat de China, cu soție angajată la o bancă rusească

Voinea nu e doar un politician de culise, având legături vechi cu zona estică a planetei, China și Rusia. A susținut activ proiecte majore de colaborare economică, iar aici menționăm ideea implicării companiilor chineze în proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Într-un interviu, fostul parlamentar își exprima deschis admirația pentru modelul chinez și vorbea despre relațiile cu Moscova, pledând pentru reluarea colaborării economice cu Rusia.

De-a lungul timpului, , numele lui Ică Voinea a fost asociat și cu suspiciuni privind legături cu fosta Securitate. Nu doar el ridică semne de întrebare, ci și soția lui. Publicația menționată a trecut în revistă ascensiunea ei rapidă în BNR și numirea în conducerea unei bănci internaționale controlate de Rusia.