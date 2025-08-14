News

Judecătorii CCR nu vor fi afectați de noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Decizia luată de Guvern

Judecătorii CCR au fost scoși din noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Vor rămâne și cu vechimea de 25 de ani necesară pensionării
Andreea Stanaringa
14.08.2025 | 15:25
Judecatorii CCR nu vor fi afectati de noul proiect de lege privind pensiile magistratilor Decizia luata de Guvern
Judecătorii CCR nu sunt vizați de noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Sursa foto: Heăta/Colaj Fanatik

Noul proiect de lege privind pensia magistraților nu îi vizează și pe judecătorii CCR. Aceștia se vor putea pensiona, în continuare, după legea din prezent. De altfel, vor primi și aceeași pensie.

Judecătorii CCR, eliminați din noul proiect de lege privind pensiile magistraților

Potrivit noului proiect care vizează pensiile magistraților, judecătorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani, cu 35 de ani vechime în muncă, dintre care 25 de ani vechime în magistratură. Aceștia vor primi o pensie de cel mult 70% din venitul net.

Modificarea nu îi va afecta, în schimb, pe judecătorii Curții Constituționale a României. Aceștia vor rămâne cu o pensie de 80% din indemnizație și venituri, precum și cu o vechime de 25 de ani, conform luju.roi, care citează citează proiectul de lege privind pensiile magistraților.

Prevederile privind pensiile de serviciu vizează inclusiv judecătorii CCR, în actuala Lege 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

În noul proiect al pensiilor magistraților, au fost eliminați judecătorii CCR și au rămas doar magistrații-asistenți din cadrul Curții Constituționale a României.

Mai exact, judecătorii CCR vor rămâne cu o pensie de 80% din  indemnizație și venituri brute, nu nete și cu vechimea de 25 de ani necesară pentru a se putea pensiona.

Vechimea se poate atinge și se poate depăși automat, odată cu numirea la CCR. Pentru a deveni judecător la Curtea Constituțională, acest lucru necesită 18 ani de vechime în activitatea juridică. La aceasta se adaugă și cei 9 ani de mandat la CCR.

Ce spunea legea în cazul judecătorilor CCR

Judecătorii CCR se vor putea pensiona în baza art. 71 din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Aceasta stabilește următoarele:

“Judecătorii CCR cu o vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior de cel puțin 25 de ani, indiferent de vârstă și de data pensionării, beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute.

Pentru fiecare an care depășește vechimea menționată, la cuantumul pensiei se adaugă cate 1% din baza de calcul, fără a o putea depăși. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile aferente ale judecătorilor Curții Constituționale. Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite în funcția de judecător după data stabilirii acesteia.”

Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
