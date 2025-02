Judecătorii CCR și-au introdus medicamente de 700.000 de lei în proiectul de buget pe 2025: ”Nesimțirea lor pe banii dumneavoastră nu are limite”

Judecătorii CCR, angajați ai statului care încasează salarii și pensii speciale de zeci de mii de lei, și-au introdus medicamente de peste 700.000 de lei în bugetul pe 2025. Decizia luată de parlamentari cu privire la acest amendament.

Privilegiu revoltător cerut de CCR: judecătorii au dorit 700.000 de lei pentru medicamente

În ultimii ani, , potrivit declarațiilor lor de avere. Cel mai bine stă președintele CCR, Marian Enache, care a ajuns, cumulând salariul cu pensia specială, la venituri de peste 1,1 milioane lei pe an.

Sutele de mii de lei primesc anual, din pensii speciale, salarii și alte beneficii, și ceilalți judecători instituționali. În ciuda acestei situații și într-o perioadă în care guvernanții ”strâng cureaua”, CCR stă cu ochii pe banii publici.

Marți, 4 februarie, a fost scandal uriaș în comisia de buget-finanțe a Parlamentului la dezbaterea pentru bugetul Curții Constituționale a României. Un deputat de la USR a semnalat că Instanța Supremă prevăzuse o sumă de 700.000 de lei pentru decontarea medicamentelor actualilor angajați, respectiv a judecătorilor ieșiți la pensie.

Pus să explice acest spor revoltător, reprezentantul CCR, prezent la dezbaterea din comisiile reunite de buget-finanțe, nu a știut să spună de ce a fost inclusă această sumă de bani în contextul economic actual.

”Legat de întrebarea privind asistenţa socială, sumele prevăzute sunt pentru drepturi medicale pentru diferite categorii de personal, creşterea provenind în special din creşterea proporţională a dreptului medicamentelor”, a spus reprezentantul CCR.

”Deci, să înţelegem că, anul acesta, Curtea Constituţională va cumpăra medicamente pentru angajaţii săi? Anul trecut era zero, deci nu e o creştere, e o cheltuială nouă. Cumpăraţi medicamente de 700.000 lei?”, a venit replica de la Claudiu Năsui (USR).

Claudiu Năsui: ”Nesimțirea lor pe banii dumneavoastră nu are limite”

Discuțiile din Parlament au fost suspendate pentru câteva minute. Reprezentatul CCR a continuat să se bâlbâie și nu a ştiut să precizeze câte persoane vor beneficia de aceste medicamente.

În final, sporul nesimțit a fost eliminat. prin care au respins suma de aproximativ 700.000 lei pentru decontarea medicamentelor la CCR. A fost redactat un amendament prin care a fost eliminată această sumă de bani din buget, care a trecut la vot cu susținerea tuturor partidelor.

”Nesimțirea lor pe banii dumneavoastră nu are limite, dar astăzi am reușit să opresc o parte din ea. Tocmai am eliminat un privilegiu pentru CCR din bugetul pe anul 2025.

Am pus o întrebare simplă pentru Curtea Constituțională: ce fel de cheltuieli de asistență socială au de aproape 1 milion de lei? Răspunsul a venit senin, că vor să cumpere medicamentele pentru actualii și foștii judecători CCR și angajații CCR. Nu de alta dar s-au tot scumpit medicamentele. Fix asta ne-a spus.

Ce să vedeți, pentru speciali se găsesc mereu soluții: să le plătească contribuabilii medicamentele. Vorbim de bugetari de lux plătiți regește, care au cele mai mari pensii speciale din România”, a scris Năsui, pe Facebook, despre această situație.