Judecătorii explică de ce nu i-au ridicat controlul judiciar lui Călin Georgescu: ”A reprodus cuvintele, gesturile și tonul lui Ion Antonescu”

În urmă cu 24 de ore, , în dosarul în care este cercetat penal pentru șase infracțiuni. Între timp, a venit și motivarea deciziei.

De ce nu scăpat Călin Georgescu de controlul judiciar. Motivarea judecătorilor

Vineri, 7 martie, magistrații din Capitală au prezentat motivarea deciziei prin care fostului candidatul independent i-a fost respinsă cererea de eliberare de sub control judiciar.

ADVERTISEMENT

Conform documentului magistraților ar exista suspiciuni rezonabile că Georgescu a săvârșit una dintre cele trei infracțiuni de care îl acuză procurorii. E vorba de infracțiunea de promovare în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum și de promovare, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Judecătorul de caz mai arată că ”referitor la infracțiunea de iniţiere sau constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002 și la infracțiunea de iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018, judecătorul consideră că, la acest moment, nu există suspiciunea rezonabilă că inculpatul le-ar fi comis”, notează .

ADVERTISEMENT

Instanța amintește că, în octombrie 2021, într-un discurs ținut în Piața Universității în contextul pandemiei de coronavirus, ”inculpatul pare să reproducă nu doar cuvintele, dar şi gesturile şi tonul mareşalului lon Antonescu în discursul ţinut la Marea Adunare Legionară din 6 octombrie 1940”, iar la final ”a efectuat salutul legionar/nazist”.

Magistrații: ”Inculpatul pare a păstra același discurs și în prezent”

În aceeași motivare, Judecătorul de caz mai reține că ”inculpatul pare a-i elogia pe Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu într-un interviu din 2020 pe platforma Asociației Gogu Puiu. În interviu, inculpatul a făcut mai multe afirmații din care rezultă admirația sa și susținerea față de Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu”.

ADVERTISEMENT

Apoi, în 2020, Georgescu a făcut referiri la Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu într-o postare online. ”Inculpatul pare a păstra același discurs și în prezent, când, cu ocazia lansării campaniei sale electorale, a distribuit la 1.09.2024 un videoclip în care este menționat că ‘acest mesaj al meu de astăzi nu este o campanie electorală, este o chemare’. Călin Georgescu a făcut referire la Corneliu Zelea Codreanu pe care îl numește ”erou” și ”iluminat” care ”nu dădea ordin, ci chema”.

ADVERTISEMENT

Totodată, Judecătoria Sectorului 1 a mai punctat că măsura controlului judiciar este necesară pentru că urmărirea penală nu este finalizată. În continuare, are loc strângerea probelor. Călin Georgescu trebuie ”să fie supravegheat o perioadă sub aspectul conduitei sale în contextul acuzațiilor grave care i se aduc, inclusiv sub aspectul necesității de a nu exista riscul de a părăsi țara”.

E important de spus că . Astfel, judecătorul a transmis că nu există suspiciunea rezonabilă că inculpatul fi comis infracțiunea de iniţiere sau constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

De asemenea, cea mai gravă acuzație, instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost eliminată din ordonanța de punere sub control judiciar.