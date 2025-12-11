Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București și cere să devină procuror

ADVERTISEMENT

Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, a solicitat să renunțe la statutul de judecător. Beșu, care lucrează în prezent la Tribunalul București, a depus o cerere la CSM în care solicită să devină procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

În total, 15 judecători de la mai multe instanțe din țară au solicitat, în luna noiembrie, să fie numiți procurori, iar pe listă se află și numele lui Ionel Laurențiu Beșu. Cererea a fost depusă la Consiliul Superior al Magistraturii cu doar câteva zile înainte de publicarea documentarului Recorder, , unde Beșu lansează acuzații referitoare la lipsa de independență a magistraților și de un așa-zis mecanism de amânare a dosarelor cu miză până după termenul de prescripție.

În replică, conducerea Curții de Apel București a transmis că afirmațiile judecătorului Beșu sunt ”grav denaturate și contrazise de documente oficiale și de proceduri legale clare”. Liana Anisie, șefa CAB a mai declarat că a sesizat Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și în legătură cu afirmațiile și persoana lui Ionel Laurențiu Beșu.

Judecătorul de la Tribunalul București solicită acum renunțarea la robă și transferul său la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, potrivit informațiilor apărute marți, 9 decembrie, pe site-ul CSM.

Ce spune Ionel Laurențiu Beșu despre acuzațiile că ar fi ”acoperit”

Judecătorul Ionel Laurențiu Beșu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în anul 2001 și a activat timp de cinci ani ca ofițer de poliție judiciară la IPJ Giurgiu, Serviciul de Investigații Criminale. Între 2006 și 2011, el a lucrat la DGIPI București (Direcția Generală de Protecție Internă) și SIPI Giurgiu Serviciul de Informații și Protecție Internă). Începând cu anul 2011, el a intrat în magistratură, activând inițial la Judecătoria Fetești, după care s-a transferat la Judecătoria Giurgiu.

”Din punctul meu de vedere, toată această discuție despre parcursul meu profesional este doar de încercare de discreditare a persoanei mele, implicit de a induce ideea că ce am spus eu este fals. Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor.

Ca să lămuresc și parcursul meu profesional, acesta a fost tot timpul public, nu a fost secret, a fost publicat pe site-ul Judecătoriei Fetești, instanța la care am început cariera de magistrat. Eu am terminat liceul militar de la Ploiești, apoi am urmat cursul Academiei de Poliție. Am fost ofițer la Inspectorul de Poliție al județului Giurgiu între 2001 și 2006. Apoi între 2006 și 2011 am fost ofițer la Serviciul Județean de Informații Giurgiu.

Aceste informații au fost tot timpul publice, au fost menționate și în adeverințele pe care le-am depus la înscrierea la examenul de admitere în magistratură”, a declarat Laurențiu Beșu pentru .

Judecătorul din documentarul Recorder ajunge în fața CSM pe 16 decembrie

Cei 15 judecători de la judecătorii și tribunale vor susține un interviu în fața începând cu 16 decembrie. scrie că este cel mai mare număr de judecători care vor să se facă procurori din ultimii 10 ani.

Unul dintre judecători a declarat, pentru sursa citată, că motivul este legat de ”controlul exercitat de șefii de instanțe”, cărora noile legi ale justiției le-au acordat prerogative și puteri sporite. Magistratul a refuzat să-și facă publică identitatea.

CSM a respins acuzațiile prin intermediul unui comunicat de presă postat pe site-ul instituției. Consiliul a publicat o statistică ce ”evidențiază că numărul persoanelor care s-au înscris în cadrul procedurii de numire din funcția de procuror în cea de judecător este chiar mai mare”.