Judecătorul TAS pune lucrurile la punct după România – Kosovo. „A fost un context”. Ce poate decide UEFA

Cristian Jura, arbitru la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, a intrat .

Cristian Jura, verdict după incidentele de la România – Kosovo:

Cristian Jura și-a expus punctul de vedere cu privire la meciul oprit dintre România și Kosovo: „Cred că mergeți prea departe cu TAS deocamdată. O să fie o decizie a UEFA în prima fază. Pe ceea ce s-a întâmplat se va pronunța UEFA în primă instanță. Deocamdată nu se ajunge la TAS”.

ADVERTISEMENT

Arbitrul TAS ne readuce aminte situația ingrată în care se află și FRF și naționala: „Cred că sunt două aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. România a mai fost sancționată pentru comportamentul fanilor. E important să precizăm că astea sunt regulamentele federației și internaționale”.

Jura mai atrage atenția asupra unui detaliu important: „Părerea mea e că e important și ce a trecut arbitrul în foaia de joc. Cred că a fost un complex, în sensul în care și jucătorii din Kosovo au făcut niște gesturi provocatoare și evident că ai noștri au răspuns.

ADVERTISEMENT

Cristian Jura le dă emoții celor de la FRF: „Tensiunile dintre Kosovo și Serbia sunt cunoscute”

Cristian Jura nu e foarte convins că suporterii români nu au făcut nimic greșit: „Dacă interpretăm că a scanda ‘Serbia, Serbia!’ în contextul în care tensiunile dintre Kosovo și Serbia sunt cunoscute, ai putea interpreta că e un comportament neadecvat. Se întâmplă că suntem într-o situație extrem de dificilă. Ați văzut ce s-a întâmplat la Amsterdam la meciul respectiv cu Ajax.

Deci avem tot felul de tensiuni din-astea locale care evident de exacerbează se transferă pe stadioanele de fotbal din păcate. Dacă scandezi Serbia, Serbia!, de principiu n-ar trebui să fie un comportament neadecvat.

ADVERTISEMENT

Dar dacă tu scandezi ‘Serbia, Serbia!’ în contextul în care sunt tensiunile astea între Kosovo și Serbia… Să nu uităm că până la urmă statul Kosovo în sine nu este recunoscut deocamdată de România”, a mai spus expertul în probleme juridice din sport.

„Kosovarii spun că nu a fost OK ce s-a întâmplat. La asta se rezumă totul”

Cristian Jura a mai pus accent pe un lucru: „Nu vreau să vă dezamăgesc prea tare, dar dreptul la liberă exprimare să știți că nu este absolut. Repet, depinde cine interpretează. Kosovarii spun că nu a fost OK ce s-a întâmplat. Din punctul nostru de vedere am putea să spunem că e OK ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Nu că ne-ar incrimina, dar noi trebuie să luăm și să analizăm tot contextul, nu numai faptul că am scandat ‘Serbia, Serbia!’. Trebuie să luăm și în calcul și comportamentul suporterilor care a reprezentat o provocare, răspunsul nostru.

Trebuie să luăm în calcul că mai erau două minute și au refuzat să le joace. Astea sunt elementele care trebuie luate în calcul. Depinde cum interpretăm scandările astea: ‘Serbia, Serbia!’. La asta se rezumă totul”.

România ar putea să joace din nou fără spectatori: „În Malta s-a scandat împotriva maghiarilor și am jucat fără suporteri”

Cristian Jura nu e convins că nu au existat și : „Eu nu am fost la meci și nu știu dacă nu au fost alte incidente. Nu cred că se va merge până la pierderea sau câștigarea meciului la masa verde sau nu cred că o să avem noi de suferit din acest punct de vedere. Trebuie să ne amintim că a fost un meci în Malta la care suporterii s-au dus și au scandat împotriva maghiarilor din România”.

Arbitrul TAS aduce aminte de un episod care ne-a atras suspendarea terenului: „Juca echipa națională a României din Malta și s-a dus acolo un grup de suporteri care au strigat împotriva maghiarilor din România. Pare ceva ilogic, dar să vă amintiți că am jucat următoarele meciuri fără suporteri.

Mai degrabă ei o să piardă la ‘masa verde’. A fost un context, au fost niște provocări și era oricum finalul meciului. Arbitrul le-a dat un timp suficient și au fost niște prelungiri pe care le-a acordat, minute bune în care puteau să revină să finalizeze efectiv meciul. Deci noi nu cred că noi ar trebui să pierdem cu 0-3”.

Ce riscă jucătorii din Kosovo care au incitat: „Pot fi amendați”

Fotbaliștii din Kosovo au incitat suporterii români, iar imaginile au fost surprinse de către jurnaliștii prezenți: „Jucătorii pot fi amendați sau să joace următoarele meciuri fără suporteri. Și sportivii pot fi sancționați individual pentru gesturile respective. Din păcate și noi suntem în situația de a fi recidiviști. N-a fost prima dată, au fost mai multe situații.

Asta arată un anumit tip de comportament al suporterilor noștri și așa cum spuneam, federația a fost sancționată și cu amendă și mai dur, să jucăm fără suporteri, deci există posibilitatea asta. Fiecare caz se analizează separat. E un comportament repetitiv al nostru.

E o chestiune delicată și contează cine interpretează, cine judecă efectiv. Nu cred însă că se poate ajunge la așa ceva, adică să pierdem la masa verde. Cred că era o formă de eleganță dacă nu răspundeau și strigau doar România. Nu am fi intrat în jocul lor așa”, a mai spus Cristian Jura la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Cristian Jura, judecător TAS, a dezvăluit ce riscă România după incidentele de la meciul cu Kosovo