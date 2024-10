Județele în care românii se bucură de natură. Sunt cele mai curate din țară

Care sunt cele mai curate județe din țară. Aici, oricine se poate bucura de natură datorită cantității mici de deșeuri care se aruncă în natură.

Care sunt cele mai curate județe din țară

În ultima vreme, românii au început să fie din ce în ce mai preocupați de calitatea vieții. Așa se face că mulți din ei s-au autoeducat și au început să pună preț pe protejarea mediului înconjurător.

ADVERTISEMENT

Pentru multe județe din țară, aruncarea deșeurilor în natură nu mai este o problemă. Cetățenii s-au conformat și au devenit mult mai responsabili. Datorită lor, unele județe ocupă locuri fruntașe în

Potrivit Anei Maria Hâncu, co-fondatoarea mișcării Let’s do it Romania, . Tot pe podium, pe locurile 2 și 3 se află Cluj și Sibiu.

ADVERTISEMENT

Ana-Maria Hâncu a putut întocmi acest top după activitățile de colectare a deșeurilor pe care le-a realizat în ultima vreme. Potrivit ei, în Cluj nici nu mai este nevoie de mulți voluntari, deoarece cantitatea de deșeuri aruncată necorespunzător este din ce în ce mai mică.

Cine este codaș în topul celor mai curate județe din țară

Clujenii au început să fie responsabili și atenți la locurile în care aruncă gunoaiele. Drept dovadă, la una dintre activitățile recente de colectare a gunoaielor, voluntarii mișcării Let’s do it Romania au adunat doar 1.000 de saci de deșeuri.

ADVERTISEMENT

Așa cum era de așteptat, există și județe care se află la coada clasamentului. Aici, cetățenii nu sunt responsabili cu aruncarea deșeurilor. Ba mai mult, nici nu prezintă interes pentru acțiunile de voluntariat.

Județul din România codaș la capitolul aruncarea corespunzătoare a deșeurilor este Brăila. Totuși, pe viitor, co-fondatoarea Let’s do it Romania speră ca lucrurile să se schimbe, iar brăilenii să fie mult mai implicați în acțiunile de voluntariat de protejarea mediului.

ADVERTISEMENT

Încă de acum 14 ani când a fost înființată, Let’s do it Romania s-a dorit a fi o mișcare de combatere a problemei deșeurilor de la noi din țară. În fiecare an, în luna septembrie, atunci când are loc Ziua Națională de Curățenie, sute de mii de voluntari se mobilizează pentru a aduna cantități uriașe de deșeuri.

De la an la an, românii dau dovadă că sunt din ce în ce mai preocupați de mediul în care trăiesc. Tocmai de aceea, în unele zone din țară, cantitățile de deșeuri au scăzut considerabil, semn că lucrurile se îndreptă spre mai bine.