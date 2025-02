Județul din România al cărui nume provine tocmai de pe vremea dacilor. Puțini știu care e

Descoperă care este județul din România al cărui nume provine tocmai . Puțini știu care este, de fapt. Se găsește la o distanță destul de mică de București și are obiective turistice care nu trebuie ratate de niciun călător.

Ce județ are o denumire aleasă în perioada dacilor

Țara noastră are 41 de județe, plus municipiul București care are drepturi depline, cu toate că este reședința județului Ilfov. Capitala este administrată separat, dar nu face parte din județul înconjurător, Ilfov.

Fiecare județ în parte are o denumire care a fost pusă în urmă cu multă vreme și aproape nimeni nu mai știu de unde a plecat totul. În schimb, istoricii transmit că există o regiune denumită încă din perioada dacilor.

Puține persoane se gândesc că este vorba de Argeș, al cărui nume vine de la Argessos, râul din această parte a României. Cel mai probabil Argessos înseamnă „strălucitor” sau ”auriu”. Denumirea este una foarte veche.

„Numele apei pare a fi o veche moştenire dacică, dacă emendaţia istoricului Vasile Pârvan, Argessos pentru Ordessos al lui Herodot, e exactă”, scria istoricul Constantin Giurescu, în volumul „Istoria României”, relatează .

Ce pot vedea turiștii în județul Argeș

Județul Argeș nu este doar un loc cu o denumire dată pe vremea dacilor, ci și o destinație frumoasă în toate anotimpurile. Această regiune poate fi vizitată de oameni atât iarna, cât și vara pentru că are peisaje inedite și destinații interesante.

Turiștii trebuie neapărat să ajungă în comuna Lerești și de acolo să parcurgă un traseu scurt până la cabana Voina. Barajul și lacul Râușor dispun de aer curat și o natură înconjurătoare numai bună pentru odihnă și relaxare.

Cetatea Poienari este un loc inedit pentru că se află în vârf de munte. Oamenii au de urcat 1.480 de trepte, prin pădure. De asemenea, în Argeș călătorii pot admira barajul Vidraru sau pot face un traseu prin canionul Valea lui Stan.

În plus, lacul carstic Învârtita, din comuna Nucșoara, singurul din România care s-a format pe gips nu trebuie trecut cu vedeera. Este mic și neamenajat, dar are un aer rural care s-ar putea să te surprindă. Lacul e inclus în arealul rezervației naturale.

Schitul Cetățuia Negru Vodă, Dealul Mățău și Dealul Crețișoara sunt alte obiective importante. Mănăstirea Corbii de Piatră, cea mai veche așezare rupestră din România, din satul Jgheaburi se află tot în acest județ.