Județul din România cu cea mai tânără populație. Tot mai multe persoane se mută aici din București, e în continuă dezvoltare, are cel mai mic număr de șomeri și pensionari

Datele culese la recensământul din 2021 arată care este județul din România cu . Tot mai multe persoane se mută aici din București. Regiunea este în continuă dezvoltare. Locul înregistrează un record la nivel național pentru că are cel mai mic număr de șomeri și pensionari.

Aceasta este județul cu cea mai tânără populație

Județele limotrofe Capitalei sunt la mare căutare în rândul celor care vor să scape de aglomerație. Institutul Național de Statistică a tras câteva concluzii uimitoare după recensământul organizat în anul 2021.

ADVERTISEMENT

La acea vreme oamenii care au cules informații despre români au aflat care este județul cu cea mai tânără populație din țara noastră. Se găsește foarte aproape de București și este un loc unde se stabilesc tot mai multe persoane.

Conform , este vorba de Ilfov, care înregistrează mai multe recorduri la nivel național. Pe lângă faptul că are o comunitate cu vârste foarte fragede, este recunoscut și pentru faptul că are cel mai populat oraș, și anume Popești-Leordeni.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, localitatea are cea mai mare creștere a populației. În județul Ilfov trăiesc foarte mulți oameni tineri, cu cea mai mică vârstă medie din țară, de 38,6 ani. Sub 40 ani, au și inclusiv județele Iași (39,2 ani) și Suceava (39,9 ani).

Ilfov, județul care a crescut în ultima perioadă

Județul Ilfov se face remarcat prin recensământul din 2021, cât și anteriorului. În această regiune numărul de locuitori s-a mărit considerabil, fiind vorba de o creștere cu 153,9 mii locuitori. Cea mai mare parte sunt veniți din municipiul București.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii au ales această zonă pentru că are liniște, peisaje frumoase și puțină aglomerație. Mulți au ales să se stabilească aici, cu toate că sunt nevoiți să facă naveta pentru a ajunge la serviciu sau la școala copiilor. În plus, locul are cei mai puțini șoferi și pensionari.

ADVERTISEMENT

Așa se face că multe câmpuri agricole au fost înlocuite cu blocuri și cartiere de vile. Schimbările sunt vizibile de la an la an, orașul principal din Ilfov beneficiind și de o pasarelă care face legătura cu sectorul 4 din Capitală.

„La momentul ăla totul se vindea pe plan. Era câmp, infrastructura era foarte puţin dezvoltată. Tu ştiai că vei cumpăra un apartament la etajul 2, de exemplu, blocul nici nu era început.

Făceai o rezervare era o nebunie, toată lumea voia să se mute în Popeşti-Leordeni”, a declarat la un moment dat Alin Todireanu, de profesie manager, conform publicației .