Județul din România în care găsești un lac vulcanic, o rezervație naturală în care nu poți călca pe pământ și ateliere de sare. Orice turist trebuie să ajungă măcar o dată aici

Județul din România unde se ascund două două comori naturale rare: unicul lac vulcanic din țară și o mlaștină unde nu poți călca pe pământ. În plus, turiștii găsesc un atelier de sare și un desert tradițional delicios.

La aproape o mie de metri altitudine se află Lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din țară. Format în vechiul crater al unui vulcan adormit din Munții Ciomatu, Lacul Sfânta Ana își primește toată apa din ploi și din zăpada topită de pe versanți.

Nu există alte izvoare care să îl alimenteze, fiind o formațiune unică, din anumite perspectiva, și în Europa. Încă din 1995, lacul și zona din jurul Tinovului Mohoș au fost recunoscute ca rezervație naturală.

Explorată la pas, zona din Harghita este una deosebită, ce atrage tot mai mulți turiști. Tot aici se află și o capelă, unde sute de turiști merg an de an în pelerinaj. Asociația Pro Szent Anna are grijă ca această zonă unică să fie protejată și pusă în valoare așa cum merită.

Rezervația naturală unde nu poți atinge pământul

Și Tinovul Mohoș s-a format tot într-un crater vulcanic, aflat la nord, în același masiv Ciomatu. Spre deosebire de Lacul Sfânta Ana, aici apa s-a retras în timp, lăsând în urmă doar câteva ochiuri de apă și o pătură de mușchi de turbă, care face solul instabil și fragil.

„Bacteriile, care ar trebui să descompună materialele organice din plante și să transforme în sol, nu sunt prezente. Nu e tocmai atractiv ce o să vă arăt, dar o să înțelegeți ce este turba.

Capacitatea de absorbție a apei coincide cu masa turbei, deci tot ceea ce am ridicat acuma jumătate a fost apă și jumătate resturi de plante, rădăcini”, a explicat Levente Dosa, directorul Asociației „Pro Szent Anna, conform

Astfel, turiștii care ajung în această parte din Harghita pot călca numai pe o alee de lemn. În plus, zona poate fi vizitată doar în prezența unui ghid, în perioada aprilie-noiembrie.

În județ se află și un atelier de sare condimentată, unde cei interesați descoperă cum să combine aromele pentru preparate inedite. Harghita este renumită și pentru un desert delicios, kurtos kalacs. Și pentru el există un atelier, la Corund.